Değerli metaller piyasasında altına eşlik eden gümüş, yatırımcıların en çok takip ettiği emtialar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak bankacılık devi Commerzbank, gümüş fiyatlarındaki mevcut seyrin temel ekonomik göstergelerden koptuğuna dair ciddi bir rapor yayımladı. Analizinde gümüşün "aşırı değerli" bir bölgede bulunduğunu savunan banka, mevcut fiyat hareketlerinin ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını vurguluyor. Gümüş fiyatları neden yükseliyor ve gümüş analizinde son durum ne? İşte ayrıntılar...

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR VE GERÇEK DEĞERİ NE OLMALI?

Commerzbank analistleri, gümüşün piyasadaki mevcut işlem değerinin olması gerekenin yaklaşık iki katı seviyelerinde dolaştığına dikkat çekiyor. Bankanın sunduğu ekonomik modele göre, gümüşün adil değerinin ons başına 40 dolar civarında seyretmesi gerekiyor. Ancak piyasadaki anlık fiyatlamalar bu temel göstergenin oldukça üzerinde kalıyor. Bu durum, gümüş fiyatları üzerinde bir balon oluşup oluşmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Gümüşün gerçek değeri nedir sorusu, temel veriler ışığında bakıldığında Commerzbank'a göre 40 dolar seviyesini işaret ediyor.

GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİ ALTIN FİYATLARINA MI BAĞLI?

Piyasa uzmanları, gümüşün kendi iç dinamiklerinden ziyade altına endeksli bir grafik sergilediğini belirtiyor. Normal şartlarda gümüş fiyatlarını etkilemesi beklenen tahvil getirileri veya dolar endeksi gibi veriler şu an için ikinci planda kalıyor. Gümüş, altındaki yükseliş trendine eklemlenerek değer kazanıyor. Altın piyasasındaki "güvenli liman" talebi, gümüşü de dolaylı yoldan yukarı çekiyor. "Gümüş altın oranında son durum ne?" diyen yatırımcılar için bankanın analizi, gümüşün altının rüzgarıyla hareket ettiğini net bir şekilde gösteriyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜMÜŞ FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Gümüşün "aşırı değerli" olduğuna dair uyarılara rağmen fiyatların kısa vadede neden düşmediği de merak konusu. Commerzbank, Orta Doğu’da devam eden savaş risklerinin ve küresel merkez bankalarının yoğun altın alımlarının piyasayı canlı tuttuğunu ifade ediyor. Bu jeopolitik gerginlikler devam ettiği sürece gümüş fiyatları da destek görmeyi sürdürüyor. Altın güçlü kalmaya devam ederse, gümüşün de bu destekle yüksek seviyelerde kalacağı öngörülüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI 90 DOLAR OLUR MU?

Banka, gümüşün şu anki değerini yüksek bulsa da uzun vadeli projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etti. Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte emtia piyasasında yeni bir dönemin başlayacağı tahmin ediliyor. Bu senaryoda altının 5 bin dolara ulaşması durumunda, gümüşün de ons başına 90 dolar seviyelerine kadar tırmanabileceği iddia ediliyor. Gümüş gelecekte ne olur ve gümüş fiyatları kaç TL olur soruları, faiz kararları ve küresel enflasyon verileriyle doğrudan ilişkili bir seyir izleyecek.