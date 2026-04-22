Son Mühür - Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de yer aldığı 19 şüpheli tutuklandı.

Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, ihale, imar ve iskan süreçlerinde rüşvet alındığına yönelik ihbarlar üzerine “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından soruşturma başlattı.

MASAK raporları çıktı

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ile HTS kayıtları incelenmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığında işlem yapıldığı yönünde bulgulara ulaşılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda ise suçun unsurları ve organizasyon yapısı ayrıntılı şekilde ortaya konmuştu.

Alınan rüşvetler paylaştırılmış

Yapılan incelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyonlarca doları bulan rüşvetler alındığı, ruhsat süreçlerinin bu ödemeler karşılığında yürütüldüğü tespit edilmişti. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettiği, rüşvet tutarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve elde edilen paraların belediye içindeki görev ve yetki durumuna göre paylaştırıldığı belirlenmişti.

Gözaltına alındılar

Suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul’da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yanı sıra gözaltına alınan diğer şüpheliler de şu şekilde sıralandı:

Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, mimar Aslı Sevinç Afat, zabıta komiser yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan.

11 saat sürdü

Savcılıktaki işlemler yaklaşık 11 saat sürerken, saat 21.00 sıralarında 1 kişi hariç 19 şüphelinin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği bildirildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılanlar arasında yer alan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasının yöneltildiği öğrenildi. Adıgüzel ile birlikte 19 kişi tutuklandı Saat 06.30 sıralarında, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece yaklaşık 20 saat süren adliye sürecinin ardından toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi.