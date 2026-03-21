Kıraç'ın sunuculuğunu üstlendiği gezi programlarının şehir dışı çekimleri sırasında Topugil ile yakınlaştığı öne sürülüyor. Çiftin iş ortaklığının da ötesine geçen ilişkisi, gala gecesindeki samimi pozlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Mervenur Topugil kimdir?

Mervenur Topugil, gezi programları sunuculuğuyla tanınan genç bir medya profesyoneli. Kariyeri boyunca 30'dan fazla ülkeyi dolaşma imkanı bulan Topugil, bu deneyimlerini ekran karşısına taşıyarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özel hayatına ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bilgiler son derece kısıtlı.

Topugil'in "Varuna Gezgin" adlı program kapsamında ekipte yer alan Murat Fıçıcı aracılığıyla dünya turuna çıktığı biliniyor. Bunun yanı sıra Güven Kıraç'ın eski eşi Başak Kıraç'ın da sıkça uğradığı tanınmış bir otelin yeme-içme ve misafir ilişkileri departmanında görev yaptığı ortaya çıktı.

Mervenur Topugil ve Güven Kıraç Talentbank'ı kurdu

İkilinin yalnızca özel hayatta değil iş dünyasında da birlikte hareket ettiği anlaşılıyor. Mervenur Topugil ve Güven Kıraç, İstanbul merkezli yaratıcı bir iş birliği ağı olan Talentbank adlı ajansı birlikte hayata geçirdi. Markalar ile yaratıcı yetenekleri bir araya getirmeyi hedefleyen ajans, yetenek yönetimi ve stratejik pazarlama alanında faaliyet gösteriyor.

Güven Kıraç kimdir?

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960'ta İstanbul'da Abhaz kökenli bir ailede dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kıraç, 1986 yılından itibaren sinema, dizi ve reklam projelerinde yer aldı.

Devlet tiyatrosunda iki yıl çalıştıktan sonra istifa eden sanatçı, Adana Devlet Tiyatrosu ve çeşitli özel sahnelerde performans sergiledi. 1995'te Garanti Bankası reklamındaki "sınırsız hizmet veren taksici" karakteriyle büyük popülerlik kazandı. 1997'de Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğindeki Masumiyet filmindeki Yusuf rolüyle ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü.