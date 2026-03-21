İstanbul'un yoğun kullanılan raylı sistem güzergahlarından biri olan M7 Yıldız-Mahmutbey hattı, bayram ziyaretleri ve şehir içi geziler nedeniyle her yıl yüksek yolcu talebiyle karşılaşıyor. 2026 Ramazan Bayramı için de özel sefer planlaması devreye girdi.

M7 metro hattı bayramda saat kaça kadar açık?

21-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı süresince M7 metro hattı kesintisiz şekilde hizmet verecek. Hat, sabah 06.00 itibarıyla seferlerine başlayacak ve yolcu trafiğine göre sefer sıklığı dinamik olarak ayarlanacak.

Bayram döneminde gece metrosu uygulaması da hayata geçirilecek. Buna göre M7 hattı 21-22 Mart gecesi boyunca aralıksız sefer düzenleyecek. Gece seferleri de dahil olmak üzere kesintisiz ve ücretsiz ulaşım hizmeti 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar sürecek.

Bayramda M7 metro seferleri ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan meclis kararına göre 2026 Ramazan Bayramı boyunca M7 Yıldız-Mahmutbey hattı dahil tüm metro hatlarında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapılacak.

Ücretsiz geçiş hakkından faydalanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması gerekiyor. Yolcular turnikelerden kartlarını okutarak herhangi bir ücret ödemeden geçiş yapabilecek.

M7 metro hattı güzergahı ve durakları

M7 metro hattı Yıldız'dan başlayarak Fulya, Gayrettepe, Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Karadeniz Mahallesi, Kazım Karabekir, Yenimahalle ve Mahmutbey istasyonlarına ulaşım sağlıyor. Sürücüsüz teknolojisiyle çalışan hat, özellikle Mecidiyeköy ve Gayrettepe aktarma noktalarıyla diğer raylı sistemlere bağlantı sunuyor.

Hattın Mecidiyeköy durağında M1 ve metrobüs hatlarına, Gayrettepe durağında ise havalimanı metro bağlantısına aktarma yapılabiliyor. Bu sayede bayram döneminde şehir dışına çıkacak yolcular da M7 hattını tercih ederek havalimanına kolayca ulaşabiliyor.

Bayram süresince İstanbul genelinde toplu taşıma araçlarının büyük çoğunluğu benzer şekilde ek sefer ve ücretsiz geçiş imkanıyla vatandaşlara hizmet verecek. Yolcuların seyahat planlarını yaparken güncel sefer saatlerini İBB resmi kanallarından takip etmesi tavsiye ediliyor.