İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak için uluslararası koalisyon oluşturulması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Arakçi, ABD’nin bölgedeki politikalarını eleştirerek Washington yönetiminin güvenlik söyleminin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Arakçi: ABD’nin güvenlik politikası sorunları büyütüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD’nin bölgede oluşturduğunu iddia ettiği güvenlik sistemini eleştirdi. Arakçi, ABD’nin uzun süredir dile getirdiği güvenlik şemsiyesinin etkili olmadığını ileri sürdü.

Arakçi açıklamasında, söz konusu güvenlik anlayışının sorunları çözmek yerine yeni gerilimleri teşvik ettiğini belirterek, ABD’nin politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını ifade etti.

“ABD diğer ülkelerden yardım istiyor”

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için farklı ülkelerin bölgeye savaş gemileri göndermesi gerektiğine dair açıklamalarına da değindi.

İranlı bakan, Washington yönetiminin boğazın güvenliği için diğer ülkelerden destek arayışına girdiğini savunarak, ABD’nin bu konuda uluslararası destek talep ettiğini dile getirdi.

Bölge ülkelerine çağrı

Açıklamasında bölgedeki ülkelere de mesaj veren Arakçi, Orta Doğu’daki güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, özellikle komşu ülkelerin yabancı askeri varlıkların bölgeden çekilmesi yönünde adım atması gerektiğini savunarak, bu durumun bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu ifade etti.

Trump uluslararası koalisyon çağrısı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için uluslararası bir güvenlik iş birliği oluşturulması gerektiğini belirtmişti.

Trump, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri göndermesini beklediklerini ifade etmişti. Ayrıca ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının süreceğini ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için gerekli adımların atılacağını söylemişti.

Son dönemde İran ile ABD arasında artan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

