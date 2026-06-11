Son Mühür/ Emine Kulak - Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır yönetiminde gerçekleşti.

Toplantıda komisyonlarda değerlendirilen kent içi mikromobilite (küçük araçlarla ulaşım) ve alternatif ulaşım ağlarını genişletecek mali karar geldi. Siyasi partilerin üzerinde tam uzlaşı sağladığı raporlarda, İzmirlilerin severek kullandığı elektrikli bisikletler ve yeni nesil üç tekerlekli ulaşım araçlarının yeni dönem fiyat tarifeleri resmiyet kazandı.

Elektrikli bisiklet tarifesi oybirliğiyle geçti

Meclis gündemine gelen ilk ulaşım maddesinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZULAŞ A.Ş. bünyesinde hizmet veren ve kentsel entegrasyonun önemli bir parçası olan elektrikli bisikletler yer aldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde hazırlanan ve elektrikli bisikletlerde uygulanması planlanan yeni ücret tarifesi önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından detaylıca incelendi. Komisyonun uygun bulduğu ilgili rapor neticesinde yeni tarife şu şekilde; İlk 5 dakikası 20 TL, sonrasında her dakikanın 4 TL şeklinde revize edildi.

‘BİSİCAB’ için ilk tarifeler belirlendi

Günün dikkat çeken bir diğer maddesi ise İzmir sokaklarında daha sık görülmeye başlanacak olan üç tekerlekli bisikletler (BİSİCAB) oldu. BİSİCAB araçlarının kullanım ve ücret tarifesi meclis onayına sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun onayından geçen ücret tarifesi, meclis üyelerinden tam destek alarak oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre yeni tarife şu şekilde; Açılış ücreti 35 TL, KM başına 45 TL, İndi bindi ücreti (2.5 km’ye kadar) 150 TL oldu.