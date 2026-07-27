Otomatik vites kullanan milyonlarca sürücü L modunun bu özelliğini ilk kez öğreniyor

Efsane Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de CHP hakkında kararını verdi!

"Yeni Parti" ismi mahkemelik oluyor! Resmi hesaptan duyuruldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Musiala Galatasaray'a gelecek mi? Galatasaray Musiala'yla anlaştı mı?

Günay Güvenç Göztepe'ye mi dönüyor? Transferde son durum ne?

Zeynep Papuççuoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Tarık Papuççuoğlu'nun kızı Zeynep Papuççuoğlu kaç yaşında?

Hakimlikte yapılan değerlendirme neticesinde Erol Can Güncü hakkında tutuklama kararına hükmedildi.

Alaçatı Pazarı’na Lal Denizli ziyareti! Esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Güncü, savcılık tarafından sorguya alındı. Savcılık ifadesinin noktalanması sonrasında şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gelen bilgiler çerçevesinde soruşturma, kırmızı bültenle aranan firarilere atıfta bulunduğu düşünülen şarkı sözleri nedeniyle gerçekleştirildi. Emniyette gözaltında tutulan Erol Can Güncü'nün ifade ve diğer adli işlemleri bu süreçte noktalandı.

Rap müziğinde "Uzay" mahlasıyla bilinen Erol Can Güncü, İzmir'in Çeşme ilçesinde vermiş olduğu konser esnasında Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güncü, emniyete götürülerek ifade işlemlerine tabi tutuldu.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.