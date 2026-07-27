Rap müziğinde "Uzay" mahlasıyla bilinen Erol Can Güncü, İzmir'in Çeşme ilçesinde vermiş olduğu konser esnasında Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güncü, emniyete götürülerek ifade işlemlerine tabi tutuldu.
Soruşturmanın odağındaki konu şarkı sözleri!
Gelen bilgiler çerçevesinde soruşturma, kırmızı bültenle aranan firarilere atıfta bulunduğu düşünülen şarkı sözleri nedeniyle gerçekleştirildi. Emniyette gözaltında tutulan Erol Can Güncü'nün ifade ve diğer adli işlemleri bu süreçte noktalandı.
Sevk edildi!
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Güncü, savcılık tarafından sorguya alındı. Savcılık ifadesinin noktalanması sonrasında şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkemeden tutuklama kararı çıktı!
Hakimlikte yapılan değerlendirme neticesinde Erol Can Güncü hakkında tutuklama kararına hükmedildi.