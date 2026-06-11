İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi sınırlarında yer alan Papaz Koyu, son dönemde doğa tutkunlarının en çok konuştuğu rotalardan biri haline geldi. Tesisleşmenin bulunmadığı koy, berrak denizi ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan bölge, özellikle hafta sonları kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oluyor.

Ulaşımı zor ama gören bir daha unutamıyor

Papaz Koyu'na ulaşım Urla merkez üzerinden Yağcılar yönüne ilerlenerek sağlanıyor. Ancak yolun son bölümü stabilize ve bozuk arazi yapısından oluşuyor.

Bu nedenle bölgeye gelenlerin büyük bölümü arazi araçlarını tercih ediyor. Ulaşımın kolay olmaması ise koyun bugüne kadar doğal yapısını korumasında önemli rol oynuyor.

Denizin rengi görenleri etkiliyor

Koyun en dikkat çeken özelliklerinden biri turkuaza çalan denizi. Altın sarısı kumlarla çakıl karışımının oluşturduğu sahil şeridi, bölgeye farklı bir görünüm kazandırıyor.

Temiz suyu ve kıyıdan itibaren yavaş derinleşen denizi sayesinde yaz aylarında ziyaretçi sayısı artıyor. Bölgede herhangi bir işletme bulunmaması ise doğallığı ön plana çıkarıyor.

Kampçılar ve fotoğraf meraklıları için yeni adres

Papaz Koyu sadece denize girilen bir alan olarak öne çıkmıyor. Bölge aynı zamanda kamp yapmak isteyenlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Çadır kurmaya uygun alanların bulunduğu koyda ziyaretçiler geceyi doğanın içinde geçiriyor. Gün batımında ortaya çıkan manzara ise fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Koy çevresindeki patikalar ve küçük keşif noktaları da bölgeye ayrı bir hareketlilik katıyor.

Kalabalıktan uzak bir Ege deneyimi sunuyor

Popüler tatil merkezlerinin aksine sessizliğini koruyan Papaz Koyu, doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Gürültüden uzak bir gün geçirmek isteyenler için alternatif oluşturan koy, Ege kıyılarında bozulmadan kalabilen nadir noktalardan biri olarak gösteriliyor.

Doğallığını koruyan yapısı, berrak denizi ve kamp imkanlarıyla Papaz Koyu, bu yaz da doğa severlerin en çok ziyaret ettiği adreslerden biri olmaya devam ediyor.