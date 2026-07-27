CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçmişti. Özgür Özel ve ekibinin atacak oldukları adım merak konusu olurken, Özel cephesinden beklenen hamle geldi. Özgür Özel, YENİ Parti'yi kurarak Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Özel, ""Severiz kendisini, bakacağız!" dedi.

YENİ Parti'ye katılacak mı?

Başkan Tugay'ın YENİ Parti saflarına geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Cemil Bey'in durumunu bilmiyorum. Cemil Bey ile bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini, bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey'e?" ifadelerini kullandı.