Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’in Türkelli bölgesinde kronikleşen su taşkınlarını gidermek için 25 milyon liralık yatırım yaptı. Özellikle Çanakkale Karayolu ve Menemen’in Türkelli Mahallesi’nin birleştiği noktada her yağış sonrası yaşanan göllenme manzaralarına çare arayan Büyükşehir kendi öz kaynaklarla inşa edilen 1,1 kilometrelik yeni yağmur suyu hattını hayata geçirdi.

Yaklaşık 775 dönümlük havza

Söz konusu proje kapsamında, geniş ve bereketli ovalarıyla bilinen Menemen’de yaklaşık 775 dönümlük geniş bir havzadan toplanan yağmur suları bin ve bin 400 milimetrelik dev borularla Azapkan Deresi’ne tahliye ediliyor. Bu sistemle birlikte yoğun yağışlarda taşkınların olmamasını sağlamak ve sel riskini azaltmak hedefleniyor.

Altyapıdan sonra sıra üst yapıda!

Menemen’in Türkelli Mahallesi’de yapılan çalışmalarda altyapı imalatlarının bitmesiyle İZSU ekiplerinin vakit kaybetmeden üstyapı yenileme çalışmalarına da geçtiğinin altını çizildi. Bölgede özellikle ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla beton döküm işlemlerinin yapılacağı ve bunun akabinde de yaya ve sürücüler için güvenli ve modern bir yol konforu sağlanacağının bilgisi aktarıldı.