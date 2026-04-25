Son Mühür / İzmir’in Menemen ilçesinde geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden önceki dönem Belediye Başkanı Tahir Şahin unutulmadı. Menemen’e 20 yıl boyunca başkanlık yapan Şahin için bir araya gelen muharip gaziler, merhum başkanın anısına lokma döktürdü.

“Onun sayesinde birlik olduk”

Gazi Astsubay Ertuğrul Özer, Gazi Mehmet Çaylak, Gazi Ahmet Nazlıgil, Ahmet Görgüç, Gazi Muzaffer Kavak ve Gazi Şaban Aslay tarafından gerçekleştirilen lokma hayrında, merhum başkan Tahir Şahin’e duyulan vefa dikkatleri çekti. Tahir Şahin’in hem kendileri hem de Menemen için oldukça önemli bir isim olduğunu belirten Gaziler, “Bizleri Menemen’de bir araya getiren değerli başkanımızdan çok memnunduk. Onun sayesinde gaziler olarak birlik ve beraberlik içinde olduk. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” diye konuştu.

Eski başkan için dua okudular

Menemen’de vatandaş da lokma hayrına büyük ilgi gösterdi. Tahir Şahin, dualarla bir kez daha anıldı.

1999-2019 yılları arasında 20 yıl boyunca Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Şahin, denizde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını yitirmişti.