Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün başkanlığında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grubunun, ilçe belediye meclisleri grup başkanvekillerinin katıldığı iki ayrı toplantı Kültürpark’ta bulunan Büyükşehir Belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantılarda, AK Parti iktidarının hem İzmir’in bütçeden alması gereken bütçeyi vermediği, İzmir’in sorunlarını çözecek yatırımların yapılmasını engellediği ve belediyelerimizin bütün engellemelere rağmen ürettiği hizmetlerin vatandaşlarımıza daha iyi anlatılması için koordinasyonun sağlanması, hem geleneksel hem de dijital medya bilgilendirmelerinin anında yapılması ve özellikle son günlerde belediye meclisinde iktidar meclis üyelerinin saldırgan tutum ve davranışlarına karşı ortak bir tavır alınması konuları konuşuldu. Bundan sonraki ilk grup başkanvekilleri toplantısına ilçe örgüt başkanlarının da katılacağı ifade edildi.

“İktidar ülkemizin adaletini ve ekonomisini tepetaklak etti”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, Meclis grup başkanvekilleri ve İZBB meclis grubu toplantılarında iktidarın ülkenin adalet sistemini yerle bir ettiğini, ekonomisini de iflas ettirdiğinin halkımıza anlatılması gerektiği vurgulandı. Ülkedeki adaleti ve ekonomiyi mahveden iktidarın İzmir’in alması gereken bütçeyi yine adaletli şekilde vermediği, iktidarın sorumluluğunda olan çözülmesi gereken büyük sorunların da iktidarca çözülmediği ve çözmek için de bir gayretlerinin olmadığı vatandaşlarımıza tüm boyutlarıyla detaylı şekilde ifade edilmesi ve meclis toplantıları aracılığıyla da kamuoyu gündemine aktarılmasının istendiği ifade edildi.

Başkan Güç’ün,

- Özellikle İzmir Körfezi'nin temizlenmesi sorumluluğunun merkezi iktidarda olduğu halde yıllarca bu konuda iktidarın hiçbir şey yapmak istemediğini, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tek başına büyük çaba gösterdiğini ve iktidarının sorumluluktan kaçtığını,

- 2. Çevre yolunu iktidarın 2024 Mart yerel seçimlerinde söz verdikleri halde yapmadıklarını ve bu yüzden de çevre yolu yapılmadığından dolayı İzmir’deki trafik sorununun çözülmesinin imkânsız hale geldiğini ve trafik sıkıntısının iktidarın çözmek istemediği eseri olduğunun kamuoyuna anlatılmasını,

- Ankara-İzmir arası hızlı tren projesinin yine iktidarca 10 yıldan fazla süredir sürekli konuşulduğu ama yıllardır yapılmadığı,

- Halkapınar-Otogar metro projesine 13 yıldır iktidarın tek bir kazma vurmadığı,

- İzmir’in ödediği milyarlarca liralık verginin sadece yüzde 3’ünün İzmir’e geri döndüğü ve bu miktarın da zaten memur maaşları ve bazı okulların depreme karşı güçlendirme harcamalarından ibaret olduğu konularının halkımıza ve kamuoyuna tüm açıklığıyla aktarılmasının istendiği belirtildi.

“İktidarın yanlış yönlendirmeleri ve yalanlarının halkımıza anında anlatılması gerekiyor”

İlçe belediye meclisleri grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıda, AK Parti tarafından yapılmayan veya engellenen tüm hizmetler ve meclis çalışmaları hakkında İl Başkanlığına ve Büyükşehir Belediye Meclis Grubuna rutin olarak bilgilendirmeler yapılması kararı alınırken;

Parti örgütlerinde ve meclislerde özellikle halkımıza iktidarın yaptığı engellemelerin ve halkımıza ulaşacak hizmetlerin iktidarın nasıl engellediğinin anında ve açıkça anlatılmasının gerektiği vurgulandı.

“İktidarın meclis üyelerinin vandallıklarına karşı hukuk kurallarından taviz verilmeyecektir”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı oturumunda AK Partili meclis üyeleri tarafından uygulanan şiddet ile yapılan vandallığın da konuşulduğu toplantılarda; iktidar üyelerinin saldırgan tutum ve davranışlarının asla kabul edilemeyeceği, meclis üyeliği gibi önemli görevde bulunan kişilere yakışmadığı, halkımızın hizmet almasını engellemeye yönelik bu tür vandallıkların bir daha yaşanmamasının istendiği ve AK Partili meclis üyelerinin bu tür kaba davranışlara devam etmeleri halinde hukuktan taviz vermeden hak ettikleri tavrın gösterilmesinin gerektiği kararı alındığı vurgulandı.