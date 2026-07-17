Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen'deki kamu kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği gerçekleştirdi. Buluşan ilçe protokolü, Menemen'de yürütülmekte olan kamu hizmetleri ile öncelikli çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın dışında Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Ağaoğlu Özer ve İlçe Sağlık Müdürü Burak Çetin de katılım gösterdi.

Kamu hizmetlerinde iş birliği!

Düzenlenen görüşmede, ilçede kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde ilerletilmesi, kurumlar arasındaki iletişimin artırılması ve Menemen'in öncelikli ihtiyaçlarına yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu.

"En iyi hizmet için çalışmayı sürdürüyoruz"

Toplantı sonrasında değerlendirmeler gerçekleştiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Pehlivan, kamu hizmetlerinde koordinasyonun artırılması için verimli bir istişare düzenlendiğini ifade ederek, ortak akıl anlayışıyla Menemen'e hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Pehlivan, Menemen'deki vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği çerçevesinde devam ettirileceğini ifade ederek, güçlü koordinasyonun Menemen'e değer katacağını sözlerine ekledi.

