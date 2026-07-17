İzmir Menderes açıklarında denize kürek sörfü yapmak için uzaklaşan iki kişi, akıntı sonucunda kıyıdan uzaklaşarak sürüklendi. Güvenli şekilde kıyıya dönemeyen iki kişi, yardım talebi gerçekleştirdi.

İhbar sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri vakit kaybetmeden teyakkuza geçti

Sahil Güvenlik Botu hızla bölgeye intikal etti!

Gelen ihbarın ardından olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-89 numaralı Sahil Güvenlik Botu intikal etti.

Kısa sürede tespit edilen noktaya varan ekipler, denizde sürüklenmekte olan iki kişiyi belirleyerek güvenli şekilde bota aldı.

Sağ salim ulaştırıldılar!

Kurtarma operasyonu sonrasında denizden çıkarılan iki kişi, Sahil Güvenlik Botu ile Menderes Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.