İzmir’in Menemen ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında önemli bir etkinliğe imza atıldı. Engelliler Haftası çerçevesinde Menemen'de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Menemen Belediyesi ve PAGEB El Ele Derneği'nin iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi ve toplumsal dayanışma mesajı verildi.

Farkındalık yürüyüşü düzenlendi!

Engelliler Haftası çerçevesinde organize edilen yürüyüş için vatandaşlar, Altuğ Karaburun Caddesi’nde toplandı. Ellerinde “Birlikte yürürsek hiçbir yol engel değildir” yazılı dövizler olan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüşlerini sürdürdü.

Etkinliğe katılım yoğun olurken, engelli bireylerin yaşamın her alanında daha görünür olması gerektiğinin altı çizildi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar alkışlarla etkinliğe desteklerini belirtti.

“Zihinlerde başlıyor”

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, engelliliğin yalnızca fiziksel bir durum olmadığını belirtti. Yılmaz ayrıca, toplumsal farkındalığın önemine dikkatleri çekti.