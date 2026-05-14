İzmir'in Menemen ilçesinde öğle saatlerinde alışılagelmişin dışında bir hava olayı yaşandı. Hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu İzmir'in ilçesinde, aniden bastıran bölge bölge yağışlar sırasında karada hortum oluştu. Kısa süreli dolu yağışıyla birlikte etkili olan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Sıcaklık farkı hortumu tetikledi

Hortumun bilimsel nedenlerini açıklayan İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Ege Denizi'ndeki yüzey sıcaklığının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıktığını belirtti. Bu sıcaklık artışının üzerine kuzeybatıdan gelen soğuk hava kütlesi eklenince, İzmir genelinde küçük çaplı hortumlar ve dolu yağışı meydana geldi. Tağıl, sıcak ve nemli havanın hızla yükselmesinin atmosferin alt ve üst katmanları arasındaki dengeyi bozduğunu ifade etti.

Yeni fırtına sistemleri kapıda

Önümüzdeki günlere dair uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tağıl, atmosferde ciddi bir enerji birikimi olduğunu vurguladı. Batı ve kuzeybatı yönlü serin hava dalgalarının bölgeye giriş yapması durumunda, ani ve güçlü fırtına sistemlerinin yeniden tetiklenebileceği belirtildi. İklim değişikliğiyle birlikte bu tarz ekstrem hava olaylarının daha sık görüleceği konusunda genel bir endişe hakim.