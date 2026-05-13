İzmir'in Menemen ilçesinde Kuzey Ege Otoyolu’nda korkunç bir trafik kazası meydana gelmişti. Gerçekleşen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen tırdaki iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Lastiğin patlaması sonucu yaşandığı ifade edilen kazada sürücü ile araçta bulunan yolcu olay yerinde vefat etti.

Tır bariyerlere çarparak devrildi!

Gelen bilgiler çerçevesinde, Ömer Faruk Uygun kontrolündeki 06 DGG 078 plakalı tır, Kuzey Ege Otoyolu üzerinde ilerlediği sırada lastiğinin patlaması sonucu kontrolünü kaybetti.

Savrulan ağır tonajlı araç bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Çevredeki sürücüler durumu hemen ekiplere ihbar etti.

İki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi!

İhbarın ardından bölgeye otoyol jandarması ve 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, 29 yaşındaki sürücü Ömer Faruk Uygun ile araçta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Burhan Çotur’un hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na götürüldü!

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.