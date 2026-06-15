Dünya çapında büyük bir prestije sahip olan Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, bu yıl 18-19-20 Eylül tarihlerinde beşinci kez ziyaretçileriyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl 41 ülkeden 69 yabancı katılımcı, 20 üniversiteden 33 akademisyen ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sanatçıyı ağırlayan organizasyon, bu sene de toprağın ve ateşin dansına ev sahipliği yapacak. Kültürel aktarımı ve eğitimi odak noktasına alan festival kapsamında, yerli ve yabancı çok sayıda değerli sanatçı workshop atölyelerinde deneyimlerini paylaşırken; alternatif pişirim teknikleri etkinlikleriyle usta isimler ve akademisyenler genç yeteneklere bilgi ve pratik tecrübelerini aktarma fırsatı bulacak. Ayrıca düzenlenecek olan Çömleğin İzinde fotoğraf yarışması ile fotoğraf sanatına ilgi duyan katılımcılar, festival boyunca yakalayacakları özgün kadrajlarla bu köklü kültürel mirasın anlarını ölümsüzleştirecek.

Bu yılın konsepti sofra olarak belirlendi

Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nin bu yılki ana teması sofra olarak açıklandı. Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Hünerli Eller Çömlek Yarışması kapsamında dünyanın en yetenekli çömlek ustaları, teknik ve estetik dallarda dünya şampiyonluğu için hünerlerini sergileyecek. Organizasyonun bu seneki en dikkat çekici yeniliklerinden birini ise Hemhal Sofra Kavramsal Seramik Yarışması oluşturuyor. Usta zanaatkârları ve genç yetenekleri aynı zeminde buluşturarak Menemen'in kültürel mirasını çağdaş yorumlarla görünür kılmayı amaçlayan bu yarışmada, katılımcılar Menemen'in bereketli kiliyle ürettikleri özgün seramik formları ilçenin coğrafi işaretli lezzetlerinden Menemen Menemeni veya Tartılı Erişte ile birleştirerek bütünsel bir sanat deneyimi sunacak.

Bahçe ve peyzaj uzmanları çömlek ustalarıyla buluşacak

Bu yılki festival, peyzaj sektörü ile geleneksel zanaatı bir araya getiren önemli bir yeniliğe de sahne olacak. İlk kez peyzaj ve bahçe düzenleme uzmanları ile çiçek üreticileri, festival alanında çömlek ustalarıyla aynı stantlarda yer alacak. Bu özel iş birliği sayesinde Menemen çömleğinin yalnızca geleneksel bir el sanatı olmadığı, aynı zamanda bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan estetik ve işlevsel bir ürün olduğu ziyaretçilere uygulamalı örneklerle gösterilecek. Söz konusu uygulamanın, Menemen çömleğinin farklı kullanım alanlarını küresel ölçekte tanıtarak yeni sektörel ortaklıklara ve ticari iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.

"Dünya sahnesinde yerimiz güçleniyor"

Festival hazırlıklarının belediye ekipleri tarafından yoğun bir tempoda sürdürüldüğünü belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, organizasyonun ilçe tanıtımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Beşinci yılına giren organizasyonun dünya sahnesindeki yerini her geçen yıl daha da güçlendirdiğini ifade eden Başkan Pehlivan, "Her yıl onlarca ülkeyi buluşturduğumuz Çömlek Festivalimizin beşinci yılını çok önemsiyoruz. Yeni konseptler ve daha önce festivalimize katılmamış ülkelerle birlikte ziyaretçilerimiz için sürpriz etkinlikler hazırlıyoruz. Bu topraklarda 8 bin yıl önce başlayan çömlekçiliği, yeniden dünya sahnesine çıkararak ilçemizin ve çömleğimizin tanıtımını en güzel şekilde gerçekleştireceğimiz festivalimiz için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir tempoda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.