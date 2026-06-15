Son Mühür/ Osman Günden- Menderes Belediyesi’nin desteğiyle Sever Group tarafından organize edilen 2. Ladafest, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Lada tutkunlarını Menderes’in eşsiz kıyılarında bir araya getirdi.

Gümüldür sahillerini bir anda şenlik alanına çeviren etkinlik, klasik otomobil severlere unutulmaz anlar yaşattı.

‘en güzel Lada’

Festivalin ilk günü, direksiyon başına geçen sürücülerin parkurdaki performanslarını sergilemesiyle başladı. Birbirinden bakımlı ve modifiye edilmiş Lada modelleri, hazırlanan özel alanda izleyenlerden beğeni topladı.

Günün en çok dikkat çeken noktalarından biri ise ‘en güzel Lada’ yarışması oldu. Hem yerli hem de yabancı isimlerin yer aldığı jüri üyeleri, araçların orijinalliği ve bakımı konusunda seçim yapmakta güçlük çekti.

Yarışma sonucunda dereceye giren araç sahiplerine madalya, kupa ve çeşitli otomobil aksesuarlarından oluşan hediyeler verildi.

Jüri özel ödülüne plaket verilirken, podyumun zirvesinde ise Lada Niva 1600 aracıyla Ata Kahvecioğlu yer aldı.

Festival ateşinde şarkı söylediler

DJ performanslarıyla yakılan festival ateşinin çevresinde bir araya gelen katılımcılar, şarkılar söyleyerek yorgunluk attı. Organizasyonun ikinci gününde ise direksiyonlar Menderes’in merkezine, Boncuk Köy’e çevrildi.

"Vatandaşlarımızı memnun edecek işlere imza atmaya devam edeceğiz"

Festival hakkında konuşan, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Biz sosyal ve kültürel etkinliklere görevde olduğumuz iki yıllık süreçte çok önem verdik. Bugüne kadar sayısız organizasyonda bulunduk.

İçinde bulunduğumuz bu festivalde Lada sürücüsü vatandaşlarımız bir araya geldi. İki günlük harika bir festival gerçekleştirdik.

İlerleyen yıllarda da etkinliğin sürmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı memnun edecek işlere imza atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.