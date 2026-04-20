Son Mühür/ Beste Temel- Menemen’de eğitim atılımı bu kez havacılık ve teknoloji için harekete geçti.

Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın çalışmalarıyla ilçeye edindirilecek ikinci üniversite için resmi imzalar atıldı.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi ile gerçekleşen iş birliği desteğiyle Menemen, alanın yeni bilim ve teknoloji üssü olmaya adım atıyor.

"Yeni döneme adım atıyoruz"

İlçenin yalnızca bugünüyle sınırlı olmadan geleceğine yatırım yapmayı amaçlayan iş birliği çerçevesinde, belediye ile THK Üniversitesi dahilinde yer tahsis ve protokol süreci sona erdi.

İmza töreninde konuşma yapan ve projeyi bir "vizyon göstergesi" olarak adlandıran Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen’imize büyük müjde; ilçemizin ikinci üniversitesi için imzalar atıldı.

Kırmızı çizgimiz olan eğitimde bir eşiği daha aştık ve Menemen Belediyemiz ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi arasında iş birliği ve tahsis protokolü imzalayarak, ilçemizde; eğitim, bilim ve teknoloji alanında yeni bir döneme adım atıyoruz" dedi.

"Bu imza, vizyonun göstergesidir"

Protokol törenine THK Kayyum Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal ve Rektör Prof. Dr. Rahmi Er de dahil oldu.

Üniversitenin Menemen’de açılacağı yerleşke ile gençlerin havacılıktan teknolojiye kadar birçok bölümde dünya standartlarında eğitim alması düşünülüyor.

Başkan Pehlivan, bu gelişmenin bölgedeki büyümeyi hızlandıracağını ifade ederek, "Bu imza, sadece bugünü değil, Menemen’imizin yarınlarını da şekillendirecek güçlü bir vizyonun göstergesidir" açıklamasında bulundu.

"Mesele birlikte başarmak dedik bugün başardık"

Çalışmanın tamamlanmasında emeği bulunan isimlere teşekkürlerini ileten Pehlivan, sürece dair, "Türkiye’nin en refah, en gelişmiş, en güzel ilçesi olmak adına çıktığımız bu yolda Menemen büyüyor, gelişiyor, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Mesele birlikte olmak, birlikte başarmak dedik; bugün birlikte başardık." ifadelerine yer verdi.

Başkan Pehlivan aynı zamanda, her daim destek olan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan dahil bütün milletvekillerine, il başkanlığına ve THK üyelerine Menemenliler adına teşekkür etti.