İzmir Menemen’de ne yenir, nereler gezilir ve en meşhur lezzetler neler soruları son dönemde arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Kısa bir günübirlik tur için bile farklı deneyimler sunabilen ilçe, hem gastronomi hem de doğa severler için doyurucu bir rota. İşte Menemen gezisinde kaçırılmaması gerekenler.

İzmir Menemen’de gezilecek yerler

Rota ilçe merkezindeki Taşhan ile başlayabilir. 16. yüzyıla tarihlenen yapı, karşısındaki bedesten, Mahkeme Camii ve hamamıyla birlikte küçük bir külliye oluşturuyor. Türk mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Taşhan, ilçenin kalbinde yer alıyor. Şehit Kubilay Anıtı, 1930’da yaşanan Menemen Olayı’nda hayatını kaybeden Asteğmen Kubilay anısına dikilmiş; tarihi bellek için önemli bir durak.

Arkeoloji meraklıları için Panaztepe Antik Kenti, Eski Tunç Çağı’ndan Bizans dönemine uzanan kalıntılarıyla açık hava müzesi niteliğinde. Leukai ve Larissa antik kentleri de gezilebilecek noktalar. Agios Konstantinos Kilisesi, Ermeni Kilisesi ve Papazın Evi, ilçenin çok kültürlü geçmişine ışık tutan yapılar.

Doğa severler için Karagöl Tabiat Parkı, Yamanlar Dağı’nda küçük bir krater gölünün çevresinde yer alıyor. Piknik, kamp, alabalık tutma ve doğa yürüyüşü için ideal bir mekan. Göl Park, yapay bir gölün etrafında kurulu geniş bir dinlenme ve eğlence tesisi. Cumartesi günleri kurulan Göktepe Organik Köy Pazarı ise yörenin el emeği ürünlerini, taze sebze-meyvesini ve ev yapımı reçellerini bulabileceğiniz bir adres.

İzmir Menemen’de ne yenir, en meşhur lezzetler

İlçenin adıyla özdeşleşen menemen listenin başında. Yumurta, domates, biber ve soğanla hazırlanan bu klasik kahvaltı lezzeti; kavurmalı, sucuklu ve kaşarlı varyasyonlarıyla servis ediliyor. Hanımın Yeri Köy Kahvaltısı, Kozalak Serpme Kahvaltı ve Kahve Garden menemen için sık tercih edilen mekanlar arasında.

Yayık ayranı ilçenin bir diğer simgesi. Çanakkale Asfaltı üzerindeki Meşhur Ramo, yayık ayranı ve süt ürünleriyle adını duyurmuş bir adres. Çömlek yoğurdu, koyun yoğurdu ve köy tereyağı da Menemen sofralarının tamamlayıcıları. Meydan Pide ve Doyuran Pide kebap ile pide çeşitlerinde öne çıkan mekanlar; Namlı Köfte Salonu ve Köfteci Hüsnü ise köfte için tercih edilen yerler arasında.

Menemen çömlekçiliği dünyaca ünlü. Toprağın yapısı nedeniyle 12-16 saat fırınlanan çömlekler, küpten saksıya pek çok üründe karşımıza çıkıyor. Emiralem çileği ve çekirdeksiz Sultaniye üzümü de mevsiminde denenmesi gereken Menemen lezzetleri arasında.