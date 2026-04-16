İzmir siyasetinin gündemi her geçen gün farklı konularla karşılaşmaya devam ediyor. Bugün sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. İzmir Konak'taki Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden körfeze kanalizasyon suyunun borular aracılığıyla boşaltıldığı öne sürülmüştü. Ortaya çıkan videolar kamuoyu tarafından tepki toplarken, bir tepki de AK Parti Menemen Meclis üyesi Dilaver Kişili'den geldi.

"Özeleştiriye ihtiyaçları var!"

Sosyal medya hesabı üzerinden o videoyu paylaşan, hem CHP belediyeciliğini hem de CHP'li belediyecileri eleştiren Kişili, "Kesinlikle gözlerinize inanacaksınız !

CHP’li Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin merkezinde, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden körfeze kanalizasyon suyunu, pis atığı itinayla boşaltıyor. Güpegündüz ve herkesin gözü önünde!

Şimdi, bu görüntüleri paylaşmak siyasi çatışma yaratmak mı? Yoksa; İzmir’de yaşayan ve güvende olmak, hizmet almak isteyen milyonlarca insanın dili olmak mı?

Çok açık ki; CHP Belediyeciliğinin de belediyecilerinin de baştan aşağı özeleştiriye ihtiyacı var!" ifadelerini kullandı.