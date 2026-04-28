İzmir’de yükseköğretim alanında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Menemen'de bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında bir protokol imzalanırken, imzalana protokol çerçevesinde belediyeye ait Deniz Baykal Kültür Merkezi üniversitenin kullanımına açıldı.

15 yıllık tahsis!

Yapılan anlaşma çerçevesinde kültür merkezinin, 15 yıl süreyle ücretsiz olarak üniversiteye tahsis edildiği öğrenildi. Söz konusu alan, başta öğrenciler olmak üzere akademisyenlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerinde aktif şekilde kullanılacak.

İnan, Başkan Ünsal’a teşekkür etti!

Konuya ilişkin AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İnan, iş birliğinin önemine vurgu yaptı. İnan aynı zamanda, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’a da teşekkür etti. İnan ek olarak bu adımın üniversite öğrencileri ve akademik camia açısından önemli kazanımlar sağlayacağını da sözlerine ekledi. İnan paylaşımında, "Eğitime ve üniversiteli gençlerimize sağlanan bu kıymetli destek için Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın B. Yıldız Ünsal’a teşekkür ediyorum. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin İzmir Bakırçay Üniversitemize tahsisi, öğrencilerimiz ve akademi camiamız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

