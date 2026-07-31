Son Mühür- Sokakları adım adım gezen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, vatandaşla bir araya geldi. Müdürler ve sorumlu personeli de yanına alarak hem yapılacak çalışmalar öncesi tespitlerde bulunup talimatları verdi, hem de vatandaşla sohbet etti. Başkan Çiçek'in vatandaşla olan samimi diyaloğu da dikkatlerden kaçmadı. İlkay Çiçek, vatandaşlardan hizmetle ilgili geri dönüşleri alarak taleplerini sordu.

"Amacımız Menderes’e en iyi hizmeti sunmak"

Açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Benim odağım hizmet. Göreve gelmeden önce de böyleydi, görevde olduğum sürece de öyle olacak. Vatandaşlarımız bize yetkiyi hizmet üretmek için verdi. Bizim de bu göreve layık olmamız, ilçemiz için en iyisini yapmamız gerekiyor. Amacımız da bu. Menderes’e en iyi hizmeti sunmak.” dedi.

"Canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Konuşmasına devam eden Çiçek, “Biz, her zaman halkın içindeyiz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın taleplerine de yanıt veriyoruz. Her zaman Menderes’in geleceği için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da bunu görüyor. Daima halkın içinde olan biri olarak vatandaşlarımızdan sürekli olumlu geri dönüşler alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Biz, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla, canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.