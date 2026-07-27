Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile 23 belediye meclis üyesinin bugün CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı. “Genel Başkanımız Özgür Özel ile beraber onun açtığı yolda Türkiye’yi aydınlık geleceklere götürmek için yola çıkıyoruz” mesajı veren Mehmet Emin Işık, “Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün örgütümüzle, meclis üyelerimizle beraber hareket ediyoruz. Süreç zaman içinde şekillenecektir” dedi.

Başkan Çiçek yine Ankara’da!

AK Parti’de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımıyla başlayan transfer süreci içinde Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya birtakım ziyaretlerde bulunmak amacıyla giden Belediye Başkanı Çiçek’in bugün de Ankara’da olduğu öğrenildi.

“Bunlar dedikodudan ibaret…”

Başkan Çiçek’in Ankara’da olduğunu bilgisini teyit eden İlçe Başkanı Işık, AK Parti’ye geçişle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında da konuştu. Işık, “Kendisiyle bu konuda bir istişaremiz olmadı. Bunlar dedikodudan ibarettir. Belediye başkanımızın herhangi partiyle görüştüğü noktasında bilgimiz yok. Bununla ilgili de ilerleyen zamanlarda kendisi kamuoyunu bilgilendirecektir” ifadelerini kullandı.