Yeni sezon öncesinde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Aliağa FK, transfer listesinin üst sıralarında yer alan kaleci takviyesinde sona yaklaştı.

İzmir temsilcisi, geçtiğimiz dönemi Adana 01 FK'da bitiren 26 yaşındaki file bekçisi Halil Yeral'ı gündemine alarak oyuncu cephesiyle direkt temas kurdu.

İmzalar an meselesi

Sarı-siyahlı yönetimin yürüttüğü transfer görüşmelerinde önemli adım atıldı. Kulüp kurmayları ile 26 yaşındaki genç futbolcu arasında yapılan pazarlıkların olumlu geçtiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Transferin resmiyete dökülmesi için sözleşmedeki son maddeler ve ufak detaylar üzerinde çalışılıyor. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte Aliağa FK'nın transferi kısa süre içinde resmi kanallardan açıklanması bekleniyor.

Akhisar altyapısından 2. Lig'e

Futbolculuk kariyerine Akhisarspor altyapısında adım atan ve burada profesyonel olan Halil Yeral, sonrasında sırasıyla Samsunspor ve Eyüpspor formalarını giyerek ter döktü.

Son olarak Adana 01 FK kadrosunda yer alan 26 yaşındaki tecrübeli kaleci, geçtiğimiz dönem TFF 2. Lig'de 20 müsabakada görev alarak toplam 1768 dakika sahada kaldı.