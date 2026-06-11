Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesi, yaz sezonunun gelişiyle birlikte kadınlara yönelik sahil aktivitelerinin başlangıcını yaptı. Özdere Gençlik Parkı’nda düzenlenen pilates dersleri, katılımcılara yeşille mavinin buluştuğu noktada, tam deniz manzarasına karşı spor yapma imkanı sunuyor. Yaz boyunca sürecek program kapsamında sahil şeridi renkli görüntülere sahne oluyor.

Haftada iki gün sahilde buluşacaklar

Kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında hayata geçirilen dersler, Salı ve Perşembe günleri gerçekleştiriliyor. Kadınlar, sabah saat 09:30 ile 10:30 arasında uzman eğitmen eşliğinde matlarını seriyor. Güne temiz sahil havasıyla başlamak isteyenler için kayıt süreci de başladı. Spor yapmak isteyen bölge sakinleri, Gümüldür Spor Salonu’na giderek kayıt işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.

"Mavi ve yeşilin ortasında birlikte güçleniyoruz"

Etkinliğin detaylarını paylaşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tüm yerel halkı ve özellikle kadınları bu sağlıklı harekete ortak olmaya davet etti. Parkın içinde kadınların vakit geçirebileceği belediye tesislerinin de yer aldığını hatırlatan Başkan Çiçek, projenin sosyal boyutuna dikkat çekti.

Başkan Çiçek, sahildeki spor buluşmasını şu sözlerle özetledi:

"Yaz boyunca pilates derslerimizle birlikte güçleniyoruz. Harika bir manzaraya karşı, eğitmenimiz eşliğinde derslerimiz sürecek. Sağlıklı bir yaz sezonu geçirmek isteyen tüm kadınlarımızı Özdere Gençlik Parkı'na bekliyoruz." Ege'de yağmur, İzmir'de güneş! İşte, haftanın ilk gününde ilçe ilçe hava durumu! İçeriği Görüntüle

Hem spor hem sosyal yaşam alanı

Özdere sahilindeki bu organizasyon, sadece bir spor faaliyeti olmanın ötesinde kadınlar için birer sosyal buluşma noktası işlevi görüyor. Belediye yetkilileri, yaz dönemi boyunca sahil şeridini aktif kullanmak ve sporu tabana yaymak adına benzer açık hava etkinliklerinin süreceği bilgisini verdi. Sporseverler şimdiden parktaki yerini almaya başladı.

