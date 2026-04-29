Son Mühür / Osman Günden - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, toplantıya başkanlık ederek teşkilata yönelik değerlendirmelerde bulundu. Saygılı, “En büyük gücümüz gönüllere dokunan teşkilat ruhumuzdur. Her toplantımızda gördük ki AK Parti teşkilatları dimdik ayaktadır. Heyecanımız ilk günkü gibi tazedir, kararlılığımız sarsılmazdır” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşti

Geçtiğimiz hafta sonu İzmir’in Küçük Menderes, Yarımada, Bakırçay ve Merkez İlçe bölgelerinde düzenlenen toplantılar, teşkilat içinde birlik ve beraberlik vurgusunu pekiştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmalar, sahadaki motivasyonu artıran önemli organizasyonlar arasında yer aldı. Toplantılara Bilal Saygılı’nın yanı sıra Adnan Günnar, Yaşar Kırkpınar ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılım sağladı.

Yeni 81 il uygulaması

AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanlığı tarafından geliştirilen toplantı modelinin, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde uygulanması planlanıyor. Program kapsamında mahalle başkanlarının sorumlulukları, sandık yönetim kurullarının işleyişi ve üye ziyaretlerine yönelik çalışmalar ele alınırken, katılımcılara bu başlıklarda kapsamlı eğitimler verildi.

Toplantıların ardından değerlendirmelerde bulunan Bilal Saygılı, AK kadroların milletle aynı hedef doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

''AK Parti olarak bizim en büyük gücümüz, makamlar, unvanlar ya da binalar değil, gönüllere dokunan teşkilat ruhumuzdur. Bizim anlayışımızda teşkilat, milletin derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen büyük bir dava hareketidir”

Bilal Saygılı, İzmir teşkilatıyla kapsamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, 30 ilçede görev yapan 3 kademe ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve 1297 mahalle başkanıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Saygılı, toplantılarda önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ele alındığını ve teşkilat çalışmalarının detaylı şekilde değerlendirildiğini dile getirdi.

''Türkiye Yüzyılı vizyonunu İzmir’de hissetireceğiz''

Bilal Saygılı, teşkilat buluşmalarına ilişkin değerlendirmesinde AK Parti kadrolarının sahadaki gücüne dikkat çekti. Saygılı, “AK Parti teşkilatları dimdik ayaktadır. Heyecanımız ilk günkü gibi tazedir, kararlılığımız sarsılmazdır. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunu İzmir’de en güçlü şekilde hissettirmektir” ifadelerini kullandı.

''Çalınmadık kapı bırakmayacağız''

Bilal Saygılı, AK Parti’nin eser ve hizmet odaklı siyaset anlayışıyla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Bizim davamız şahsi hesapların değil, milletin geleceğinin davasıdır” ifadelerini kullandı. Siyasetin yalnızca söz üretmekten ibaret olmadığını belirten Saygılı, “Biz laf değil, eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz” dedi. Teşkilatın sahadaki çalışmalarına da dikkat çeken Saygılı, kapı kapı dolaşarak vatandaşın taleplerini dinleyen teşkilat mensuplarıyla gurur duyduklarını dile getirdi. İzmir’e yönelik hedeflerini de paylaşan Saygılı, kentte ulaşılmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacaklarını ifade etti.