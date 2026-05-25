Son Mühür- Menderes Belediyesi düzenlediği Mandalina Çiçek Festivali adeta göz doldurdu. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan Mandalina Çiçeği Festivali Özdere Çukurarltı Mahallesi Meydanı ve Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre, Sanat Merkezi olmak üzere iki akşam olarak düzenlendi.

Türkiye ve birçok ülkeden gelen halk oyunları grupları sahne aldı. Türkiye, Kazakistan, Gürcistan ve Ukrayna’dan halk oyunları gruplarının sahneye koyduğu yöresel oyunlar ve göz alıcı koreografiler vatandaşı oldukça etkiledi. Festivali yurt dışından gelen birçok katılımcı da takip etti. Sergiledikleri başarılı performanslar için tüm bireysel vokallere ve dans gruplarına ödüller ve sertifikalar verildi.

“Çok güzel tepkiler aldı”

Festival hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “İki günlük harika bir festival gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız büyük bir coşku yaşadı. Çok güzel tepkiler aldık. Kendi ülkemizden ve diğer farklı ülkelerden katılımcılar göz alıcı performanslar sergiledi. Tüm katılımcıları bizlere sundukları başarılı işlerden dolayı tebrik ediyorum. Atılan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir festivali geride bıraktık. Vatandaşlarımızı mutlu eden işlere imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.