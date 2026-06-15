Uzmanlar, sıcak ve kurak temmuz günleri başlamadan önce elden geçirilmesi gereken beş bitki türüne dikkat çekiyor. Doğru periyotta gerçekleştirilen kesim işlemleri, yeşil alanların çok daha verimli ve gösterişli olmasına imkan tanıyor.

Gül ve lavantalarda yeni tomurcuk hazırlığı

Ege ikliminin sıcak yapısına alışkın olan güllerde, solmuş çiçek yapraklarının ve güçsüz dalların vakit kaybetmeden temizlenmesi gerekiyor. Bitki üzerinden alınan bu cansız dokular, güllerin yeniden tomurcuklanma sürecini tetikliyor. Doğru yapılan yüzeysel kesimler sayesinde bitki yaz bitimine kadar çiçek açmaya devam ediyor. Benzer şekilde saksılarda ve topraklı alanlarda yetiştirilen lavantalar için de çiçeklenme öncesi form kesimi tavsiye ediliyor. İç kısımlardaki ölü dalların ayıklanması, lavantanın daha dolgun ve düzgün bir silüete kavuşmasını sağlıyor.

İlkbahar sonu itibarıyla çiçeklerini sergileyen ortancalarda ise işlem biraz daha hassasiyet gerektiriyor. Ömrünü yitirmiş çiçeklerin ve ince sürgünlerin kesilmesi faydalı bulunurken, bitkinin yapısını bozacak derin kesimlerden kesinlikle uzak durulması isteniyor.

Elma, armut ve yasemin bitkisinde bakım incelikleri

İzmir'in çeperlerinde bulunan meyve ağaçlarında, bilhassa elma ve armutlarda dip sürgünü temizliği öne çıkıyor. Kök çevresinden çıkan ve ana gövdeyle rekabet eden yabani dalların, hastalıklı kısımlarla birlikte kesilmesi ağacın meyve verimini artırıyor. Bu aşamada ağır budama yöntemlerinden ziyade, sadece sorunlu bölgeleri hedef alan hafif bakım budamaları öneriliyor.

Duvarları süsleyen yaseminler ise çiçeklenme evresini tamamladıktan sonra düzenleniyor. Hızlı büyüme kapasitesine sahip bu bitkiler, dış yüzeylerinden hafifçe budandıklarında hem düzenli bir şekle giriyor hem de alt kısımlardan yeni sürgünlerin çıkmasına imkan veriliyor.

Ekipmanlarda dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları

Kesilen hastalıklı ve kurumuş dalların sağlam bölgelere değdirilmeden poşetlenip atılması gerekiyor. Belirtilen bu takvim dahilinde ve temiz ekipmanlarla yapılan bakımlar, bitkilerin yaz aylarını çok daha enerjik ve hastalıksız geçirmesini sağlıyor.