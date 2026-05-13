Son Mühür/Merve Turan- Son bir yılda neredeyse her gün bakılan bir konu var İzmir'de: Barajlar. Geçen yılki kuraklık herkesi korkutmuş ve farklı önlemler alınmaya başladı. Yeni yıl ile başlayan yağmurlar ise İzmirliye rahat bir nefes aldırmıştı. Geçen yıla kıyasla güncel verilere bakarsak yüzler epeyce gülüyor ancak son günlerde yağmurun azalması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış oranı durdu. İzmir'in can damarı Tahtalı Barajı geçen yıl yüzde 15,24 iken bu yık yüzde 54,51 seviyelerine çıktı. Kullanılabilir su hacmi İZSU 13 Mayıs 2026 verilerine göre 156.484.000 bin metrekare olarak ölçüldü.

Yüzde 95'in üstünde veriler!

Balçova Barajı'nın güncel verilere göre aktif doluluk oranı yüzde 95,81 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 42,48 seviyelerindeydi. Barajın kullanılabilir su hacmi ise 3.238.000 metreküp seviyelerinden 7.303.000 metreküpe yükseldi.

Yüzde 97,55'lik aktif doluluk oranıyla en üst sırada yer alan Ürkmez Barajı geçen yıl yüzde 25,52 oranındaydı.

Yüzde 15,66'dan yüzde 77,13'e!

Gördes Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 3,86'dan yüzde 41,64'e çıkmış durumda. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise 13 Mayıs İZSU verilerine göre yüzde 77.13 dolulukta. Geçen yıl bu oran yüzde 15,66 idi.