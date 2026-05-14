Son Mühür/Merve Turan- İzmirli geçen yıl kuraklıkla karşı karşıya kalmıştı. Yıl başından itibaren yağan yağmurlar bararjları öyle doldurdu ki bazı barajlar tamamen dolacak duruma kadar geldi. İzmirlilerin göz bebeği Tahtalı Barajı ise neredeyse 3 katına çıkarak aktif doluluk oranını yüzde 54,51 seviyelerine yükseldi. Geçen yıl aktif doluluk oranı yüzde 15,19 idi.

Balçova- Ürmek doldu!

Neredeyse dolan barajlarımızdan Balçova Barajı da geçen sene yüzde 42,98 seviyelerindeydi. Şimdi ise yüzde 95,63'e ulaştı. Kullanılabilir su hacmi geçen yıl 3.276.000 metreküp olan baraj güncel verilerde 7.289.000 metreküp olarak ölçüldü. Bir diğer yüzde yüze yaklaşan baraj ise Ürkmez Barajı oldu. Kullanılabilir su hacmi 7.450.000 olan barajın aktif doluluk oranı yüzde 97,55 olarak ölçüldü. Bu oranlar geçen yıla göre oldukça artmış durumda. Geçen yıl Ürkmez Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 25,52 olarak ölçülmüş.

Artış oranları büyük!

Gördes Barajı yüzde 3,86'dan yüzde 41,10 seviyelerine kadar çıktı. Alaçatı Kutlu Atkaş Barajı da geçen yıl aktif doluluk oranı yüzde 15,96; güncel aktif doluluk oranı yüzde 76,98 olarak ölçüldü.