Son Mühür / Merve Turan - Yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte Menderes Belediyesi çalışmlarını başka boyuta taşıdı. İlçenin dört bir yanında yabancı otlarla mücadele ediliyor. Menderes Belediyesi ilçe genelinde ot biçme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışma 44 ilçeyi etkisi altına aldı!

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler seferberlik gibi çalışıp ilçeyi yabancı otlara karşı temizlemeye başladı. Tam 44 mahalleyi etkisi altına alan bu çalışmalar düzenli olarak devam ediyor. Hem yok kenarları hem de miniklerin oyun alanları parklar bu çalışma kapsamında temizleniyor. Otların biçilmesi ile hem yangın riski azaltılıyor hem de haşereler için saklanma alanları daraltılıyor.

Başkan İlkay Çiçek: Çalışmalarımızla mücadelemize devam edeceğiz

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Çalışmalarımız uzun süredir özenli bir şekilde yapılıyor. İlçe genelinde düzenli olarak ot temizliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızla mücadelemize devam edeceğiz. 44 Mahallemize eşit hizmet anlayışımız ve Menderes sevdamız ile çok çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.