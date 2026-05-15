Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, Güzelbahçe ilçesinde yapılması planlanan yeni Kaymakamlık Hizmet Binası ve Lojman projesine dair imar planı değişikliklerinin gündeme gelmesi planlanıyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde hazırlanan meclise sunulan rapor komisyonlarda görüşüldü. Komisyonlardan ‘oy çokluğu’ ile geçen önerge, bu kez mecliste görüşülecek.

Söz konusu plan değişikliği, Kahramandere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1560 ada 3 ve 5 parseller ile 1607 ada 1 parselleri kapsayacak şekilde hazırlandı. Güzelbahçe Belediye Meclisi'nin 1 Eylül 2025 tarihli ve 66 sayılı kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisine göre, söz konusu alanın "Resmi Kurum Alanı" olarak tescil edilmesi planlanırken; taşınmazda yapılacak değişiklik sonrası bölgenin "Kaymakamlık Hizmet Binası ve Lojman Alanı" olarak hizmet vermesi öngörülüyor. Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile de parsellerin "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesi planlanıyor.

Komisyondan "oy çokluğu" kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelenen raporlar, yapılan değerlendirmeler neticesinde değişiklikle birlikte oy çokluğu ile uygun bulundu. Rapor, İzBB meclisine sunulacak.