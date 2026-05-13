Menderes açıklarında gece karanlığında yapılan başarılı operasyonun ayrıntıları belli oldu. Olay, 11 Mayıs gece saat 01.25 sularında meydana geldi. Menderes sahil şeridinde denetim yapan Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-356), karanlıkta suyun üzerinde giden bir karaltı tespit etti.

Termal kameralar ve radarlar aracılığıyla yapılan detaylı incelemede, karaltının motorlu bir lastik bot olduğu ve içinde çok sayıda insanın bulunduğu belirlendi.

Ekipler göçmen botunu durdurdu

Botun yönü ve hızı belirlendikten sonra durum vakit kaybetmeden operasyon merkezine bildirildi. Bölgeye en yakın konumda olan Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-89) olay yerine yönlendirildi. Ekipler, kısa süre içerisinde lastik botun önünü keserek durdurmayı başardı.

Farklı uyruklardan 43 kişi

Durdurulan lastik botun içindeki kalabalık dikkat çekti. Hijyen ve güvenlik önlemleri eşliğinde bir bir tahliye edilen göçmenlerin kimlikleri tespit edildi. 37 Etiyopya uyruklu, 6 Sudan uyruklu olmak üzere toplamda 43 kişi bulunuyordu.

Geri gönderme merkezine teslim edildiler

Sahil Güvenlik unsurları tarafından sağ salim kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenlere, insani yardım kapsamında temel ihtiyaç desteği verildi.

Karadaki ilk kontrolleri ve kimlik tespit süreçleri biten grup, yasal prosedürlerin işletilmesi için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildi.