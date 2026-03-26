Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçedeki yerel kalkınma ve kadın istihdamına yönelik sergilediği hassasiyeti bu kez ailesinden bir örnekle taçlandırdı. Başkan Çiçek, eşi Melek Çiçek tarafından Menderes’e kazandırılan "Ay Taşı Aksesuar ve Takı" işletmesinin resmi ruhsatını, gerçekleştirdiği sürpriz bir ziyaretle bizzat teslim etti. Hem bir belediye başkanı hem de bir eş olarak bu özel anı paylaşan Çiçek, ilçedeki ticari hayata katılan her yeni işletmenin Menderes’in ekonomik gücüne güç kattığını vurguladı.

Kadın girişimciliğine Başkan desteği

İş dünyasında kadınların daha aktif roller üstlenmesini her platformda savunan Başkan İlkay Çiçek, eşinin bu yeni girişiminin diğer kadın girişimcilere de ilham kaynağı olacağını ifade etti. Ruhsat teslimi sırasında duygusal ve gurur verici anlar yaşanırken, işletmenin açılış süreci Menderes’te kadının üretimdeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Çiçek, Ay Taşı Aksesuar ve Takı dükkanının sadece bir ticarethane değil, aynı zamanda kadınların ekonomik özgürlüğü yolunda atılmış kararlı bir adım olduğunu belirtti.

"En büyük dayanağım, en büyük destekçim"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesapları üzerinden samimi bir açıklama yayımlayan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, eşine olan desteğini şu sözlerle dile getirdi: “Kıymetli eşimin ilçemize değer katacak olan aksesuar ve takı işletmesinin ruhsatını kendi ellerimle takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kadınların iş hayatında aktif rol almasının toplumsal gelişimimiz adına kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Hayat yolculuğumda her zaman en büyük dayanağım olan canım eşime, bu yeni ticari yolculuğunda üstün başarılar diliyorum. Yeni iş yerinin bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Melek Çiçek: "Başkanımız tüm kadınların sesi oluyor"

Başkan Çiçek’in gerçekleştirdiği anlamlı sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Melek Çiçek, eşine teşekkürlerini iletti. Menderes’te İlkay Çiçek’in başkanlık döneminde kadınlara yönelik pozitif bir ayrımcılık uygulandığını ve kadınların sosyal hayattan ekonomiye kadar her alanda ön plana çıktığını vurgulayan Melek Çiçek, “Sevgili eşimin bu ince düşüncesi beni fazlasıyla onurlandırdı. Sadece bana değil, Menderes’teki tüm kadınlara verdiği destekle bizlerin sesi olduğu için kendisine şükranlarımı sunuyorum,” şeklinde konuştu.

Menderes’te hizmet ve vefa bir arada

Bu anlamlı ziyaret, ilçede sadece belediyecilik hizmetlerinin değil, aynı zamanda aile bağları ve toplumsal değerlerin de ne kadar önemsendiğini bir kez daha kanıtladı. Menderes halkı tarafından ilgiyle karşılanan bu jest, yerel yönetim anlayışında samimiyetin ve girişimciliğin desteklenmesinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Ay Taşı Aksesuar ve Takı işletmesi, modern tasarımı ve takı dünyasına getireceği yeniliklerle Menderesli vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

