Son Mühür / Yağmur Daştan – Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesini Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı gelir ve giderlerini kapsayan kesin hesap raporları oluşturdu. Görüşmeler sırasında AK Partili meclis üyesi Ercan Tekin’in eleştirilerine yanıt veren Başkan Tugay, belediye bütçesinin ülke ekonomisinden ve enflasyondan bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Tartışmaların odağında çöp bertaraf tesisleri için yer tahsisi süreçleri, Buca Metrosu kredilerinin onaylanma durumu hakkında Başkan Tugay, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

Tugay’dan dikkati çeken çıkış: Utanmadan iftira atmaya devam etti

AK Partili meclis üyesi Ercan Tekin söz alırken; Başkan Tugay “Gelirimizi ve giderimizi ülke ekonomisi üzerinden ve İzmir’i ele alarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Türkiye ekonomisiyle bizim ekonomimiz nasıl birbirinden bağımsız oluyor, bunları da değerlendirirseniz…” dedi. Sözünün kesilmesi üzerine AK Partili Tekin, “Bir tane iftira bir tane yalanım var mı?” çıkışı yaptı. “Var, çok var. Sizin değil, şurada bir arkadaşınız vardı. Utanmadan iftira atmaya devam etti. Sonunda masaları yumruklayan bir şeye dönüştü. Onun nasıl başladığına dönüp bakın, durup dururken başlamadı o” çıkışı yaptı.

Büyükşehir’i hizmetler üzerinden eleştiren Tekin, “Çöpümüzü Manisa’ya gönderiyoruz. Bunu gönderirken verdiğimiz para 1 milyarın üzerinde. 10 proje yapmamıza gerek yok, üç proje yapalım çözülsün” ifadelerini kullandı.

“11 yer ile ilgili teklifte bulunduk”

Tekin’in açıklamalarının ardından Başkan Tugay, “Acaba merkez bankası hükümetin sene başında çıkan veri ile yılın sonunda çıkan rakamlar ne kadar? Bunlar İzBB’nin gelirini etkilemiş midir? Bununla alakalı yorum yapmanızı istiyoruz. Enflasyonu İzBB belirlemiyor ama bütün gelirlerimizi doğrudan etkiliyor. Yüzde 40’ı kesildi. Çöp ile ilgili söyleyeceğim şey şu: 11 yer ile ilgili teklifte bulunduk. Yamanlar’da yapma ısrarınız dışında hangisine onay verdiniz de oraya yapmadık? O noktaya ısrarla çöp tesisi yapmamızı neden istiyorsunuz? Neden acaba başka tekliflerimize ‘Evet’ demediniz?” diye sordu.

“Bizim zorda kalmamızı istiyorsunuz”

Buca Metrosu hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, “İzmir halkı duysun: Onu kendi kaynaklarımızla yapacağız. Buca metrosuyla ilgili sorun şu: Görüyoruz ki “Hükümet kredilerinizi onaylamıyor, sizin üzerinizde baskı kuruyor. Bu nedenle riskli olduğunuzu görüyoruz” diyor. Siz bu üzerimizdeki baskıyı kaldırın, kredilerin önünü açın ve bir zahmet bekleyen 8, 9 kredinin bir tanesini onaylayın. Ondan sonra bu tür eleştirileri dile getirin. Engellemek için her şeyi yapıyorsunuz; hiçbir şeye izin vermiyor, belediye ekonomik sıkıntıya girsin diye her şeyi yapıyorsunuz. Sizin buradaki sözleriniz de samimi değil. Bu konuda konuşma yapan insanlar bizim herhangi bir bakanlıkta, genel müdürlükte sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunmadınız. Bizim zorda kalmamızı, darda kalmamızı istiyor, sıkıntıya girmemizi istiyorsunuz. Siyasetinizi tamamen buna oturtmuşsunuz” diye konuştu.

Tepki gösteren Boztepe’ye: Sizi dışarıya çıkarırım!

Başkan Tugay’ın sürenin uzayacağını belirterek “Doğrudan grup başkan vekillerine söz verelim” demesi üzerine AK Parti sıralarından sesler yükseldi. AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe “Resmen meclis üyelerinin konuşmasına engel oluyorsunuz” diyerek tepki göstermesi üzerine Başkan Tugay, “Meclisin huzurunu bozamazsınız. Sizi dışarıya çıkartırırım” çıkışı yaptı. Mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı.