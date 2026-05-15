Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı üçüncü birleşiminde “kredi” tartışmaları üzerinden tansiyon yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın krediler hakkında sarf ettiği “Bakan ‘Ben yardımcı olacağım’ diyor ondan sonra bir şey oluyor duruyor. İzmir’in AK Partili siyasetçilerinden negatif tavır var diyorlar. Yukarıda Allah var. Ben bu işin durmasının başka neden olabileceğini açıklayamıyorum” sözleri Meclis’te tartışmalara neden oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız’ın “Açıklayın, hangi vekil?” sorusu tartışmaların fitilini ateşledi.

“Bu ülkeyi nasıl batırdıklarına bakın”

“İzbb iyi yönetilmiyor, bütçe açığı falan hikaye…” sözleriyle açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, “İzmir halkı kandırılmaya çalışılıyor. Bu ülkeyi bu hale getirenler bütün Türkiye’nin yatırım bütçesinin toplamının yüzde 70.80’i İzmir’den toplanan genel vergi geliri kadar. Bu sadece İzmir için değil; hiçbir yerde yatırım yapılmıyor. Biz Büyükşehiriz ya; Trabzon Büyükşehir’in verilerini gösterdiler. Burada gerçekleşen gelir oranı yüzde 61.50. AK Parti belediyeciliği… Kusura bakmasın, ben Trabzon Büyükşehir Beledyesi’ni suçlamam. Bütün belediyeler sıkıntıda. Bütün AK Partili belediyelere kredi de veriyorsunuz, hibe de veriyorsunuz. Bu ülkeyi nasıl batırdıklarına bakın. Cemil Tugay’ın konuşmasından gocunmayın gerçeklere bakın. Faiz için gider diyorlar… Bu ülkenin parası, ağlaman lazım. Bu ülkeye sevgin varsa bu ülkenin parası nasıl faize gidiyor?” sorusu yöneltti.

“İnsanlık adına utanç duyuyoruz utanç”

“Kamu özel iş birliği modelleriniz var. Biraz sıkılın, milletin durumuna bakın. Kamu özel iş birliği uydurdunuz. ‘İstanbul İzmir otoyolunu yaptık’ diyorsunuz, siz yapmadınız. Bir şirkete verdiniz, uzun yıllar bu ülkeyi batıracak anlaşmayla” sözleriyle devam eden Tugay, “Siz birileri yaptırdığınız şehir hastaneleriyle övünüyorsunuz ya 2025 yılında 111.1 milyar lira kira ödediniz. Hastane yapacak paranız yok mu sizin ya? Topladığınız vergileri lükse harcayacağınıza… Bir hastane yapmaktan acizsiniz. Anlamıyorum, bu vergileri nereye götürüyorsunuz? Döviz garantili yaptırdığınız milleti soydurduğunuz otoyollar devletin kasasından 85 milyar para verdiniz. Bu millete sevgisi saygısı olan düşünür. Bu milletin cebinden aldınız bu parayı. Uçak inmeyen havaalanları yaptınız. 9.8 milyar lira… Bir gram ülkeye faydası olmayan alanlara o parayı verdiniz. Bu ülkenin boğazından alıp verdiniz. Geçen yıl 111.1 milyar liraydı ya… 57.5 milyar lira bu yılın ilk 4 yılında para verdiniz. Şehir hastaneleri bu ülkeye atılmış en büyük kazıktır. Bu ülkenin kendine hastane yapacak parası var. İki üç senelik kira geliriyle hastane yaptırabilirdi devlet. Hastanelere doluluk garantisi verdiniz. Dünyada hastanelere doluluk garantisi veren bir tane daha ülke var mı? İnsanlık adına utanç duyuyoruz utanç” diye konuştu.

“Biraz insanca düşünceniz, bu ülkeye saygınız varsa…”

Hükümeti yatırımlar üzerinden eleştiren Tugay, “Okulların tuvaletlerini, bahçelerini yapamıyorsunuz. Dünyada başka örneği var mı? Bir okul temizlik malzemesi alamıyor diye belediyelerden para toplayacak. Onların o halini görünce biz yardımcı oluyoruz. Devlet bu kadar vergi toplamasına rağmen onları veremiyor. Vicdanınızın sızlaması lazım. Bu saçma sapan harcamalar için konuşmanız lazım. Uyduruk gerekçelerle sanki İzmir başka ülkenin şehri gibi. SGK’lara vergilere faiz üstüne faiz yüklüyorsunuz. Vicdansızca şuna bakmıyorsunuz: Pandemi oldu, depremler yaşadı bu ülke. Bir anda her şey alt üst oldu. Belediye otobüsünün yakından neden özel tüketim vergisi alıyorsunuz. Biz İzmir’de en ucuz toplu taşımasını yapıyoruz. 90 dakikasıyla köylerine giden otobüsleriyle vatandaşımıza kurban olsun. Biraz insanca düşünceniz, bu ülkeye saygınız varsa; cebinden o parayı ödeyemeyecek insanları düşünüyorsanız belediye otobüslerinden, iş makinelerinden o vergiyi almayın” dedi.

AK Partili Yıldız sordu: Bir yılda 2 bin 500 kişi aldın mı almadın mı?

Tugay’ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, ““Sen 2 bin 500 kişiyi işe aldın, 5 milyar lira belediyeyi zarara uğrattın” dedi. Tugay ise “Ben göreve geldiğimde 37 bin 100 vardı” dedi. AK Partili Yıldız’ın “Bir yılda 2 bin 500 kişi aldın mı almadın mı?” sorusuna ise Tugay, “Almadım” dedi. Yıldız ise “Aldınız” çıkışı yaptı.

“Yalan söylüyorsun, ben bu cümleyi kurmadım”

“Dersine çalış, çalışmıyorsun sayın başkan…” diyerek tepki gösteren AK Partili Yıldız’a Tugay, “Zabıtamızda eksik vardı, zabıta aldık. 2 bin 500 kişi aldığımız doğru değil. Geçici olarak 1 aylık, iki aylık işe alınanlar var onları da sayıyorlar. 2 senede 3 bin 700’e yakın azaltmışız. Bin 500 kişi işe aldınız diyor. Sözleşmeli memur olanlar, memur oldular. Bizim itfaiyemizde personel eksikliği vardı memur aldık. Zabıta aldık. İki senede 3 bin 700 kişi azaltmışız. Sayın Hakan Yıldız ‘Atın insanları işten’ dedi” sözleri üzerine AK Partili Yıldız’dan “Yalan söylüyorsun, ben bu cümleyi kurmadım” dedi.

“Personel sayısını azaltmanın yolu çalışan insanın işten çıkarılmasıdır” diyen Tugay, “Personel sayısını azaltmanın işten çıkarmaktan başka yolu var mı? Başka nasıl azaltacaksınız ya?” diye sordu.

“Hangi milletvekilinin ismini verdi?”

AK Partili Yıldız ise “Soruyorum: Çalışma bakanı hangi milletvekilinin ismi verdi?” sorusu üzerine Tugay, “Bakan isim vermedi. Hiçbir milletvekilinin ismini vermedi. Bakanımız böyle bir şey söylemez, biliyorsunuz. Bu ülkenin namuslu, ahlaklı bürokratları var. ‘Biz belgeleri hazırladık, sunduk fakat İzmir’den telefon edildi ve imzalar durdu’ dediler. Bunu yapabilecek insanlar bellidir. O güce sahip insanlar bellidir. Vallahi billahi iftira atmıyorum. Doğru olduğuna adım gibi eminim. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan… Ben size o bürokratın adını verebilir miyim? O bürokratı mahvedersiniz. Adını da biliyorum, hangi milletvekilinin yaptığını da bilmek zor değil. O güce sahip olan vekil bellidir. Dört buçuk milyon insanın vebaline giriyorlar. Vallahi de billahi de engellediler” diye konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca ise “O karelere sizi silah zoruyla mı soktular?” diyerek tepki gösterdi.

AK Partili Yıldız ise “Rakamlar gerçek, siz bu bütçeyi batırdınız” dedi.