Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de kapılarını açan İZFURNEX Mobilya Fuarı, sektörün gündeminde yer almaya devam ediyor. Fuarın ilk gününün ardından kent genelinde değerlendirmeler sürerken, sektör temsilcileri organizasyona ilişkin beklenti ve öngörülerini paylaştı.

Yaşar Baş: Umutlarımız yeniden yeşerdi

Küresel pazardan pay almanın ortak hedefleri olduğunun altını çizen ve fuarın beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle ilerlediğini belirten İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Yaşar Baş, “Bölgesel, ulusal ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyorum. Günümüzde mobilya sektöründe değişime uyum sağlayanlar rekabette öne geçerken, uyum sağlayamayanlar geride kalıyor. Küresel pazardan daha fazla pay almak İzmirli ve Egeli üreticiler olarak ortak hedefimiz.

Köklü bir fuarcılık geleneğine sahip İzmir’in, bir mobilya ihtisas fuarıyla bu dönüşümün vitrini olması gerektiğine inanıyorduk. Ancak bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle fuara başlarken sektör genelinde doğal bir temkinli yaklaşım vardı. Buna rağmen bugün geldiğimiz noktada fuarın beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle ilerlediğini görmek hepimiz için son derece sevindiricidir.

Bizler artık aynı sahnede, eşit koşullarda ürünlerimizi yarıştırıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada fuarın performansı, beklentilerimizin kat ve kat üzerine çıkmış durumdadır. Stantlardaki hareketlilik, kurulan iş bağlantıları ve alınan siparişler; İzmir’in ve Türkiye mobilya sektörünün pazarda güç kazanma potansiyelini açıkça göstermektedir. İzmir’de açılan bu fuar ticari buluşmanın ötesinde sektörümüzün geleceğe dair umutlarını yeniden yeşerten bir buluşma noktası olmuştur.” dedi.

“Fuara temkinli bir şekilde hazırlandık”

Fuara temkinli bir beklentiyle hazırlandıklarının altını çizen Ege Mobilya Sanayici ve İş Adamları Derneği (EMODER) Başkanı İmran Yük ise değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: “Ulusal ve uluslararası pazarlarda yaşanan daralma, özellikle prestijli ihtisas fuarlarındaki ivme kaybı dikkate alındığında, İzmir Mobilya Fuarı İZFURNEX 2026’ya temkinli bir beklentiyle hazırlandık. Ancak bu kent, markamızın doğduğu ve büyüdüğü yer olarak bizim için yalnızca bir ticaret alanı değil, aynı zamanda kimliğimizin bir parçasıdır.

Bu bilinçle fuarda yer almayı, ürünlerimizi İzmir’in vitriniyle buluşturmayı önemli bir sorumluluk olarak gördük. Gelinen noktada hem fuarın genel atmosferi hem de ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi, başlangıçtaki öngörülerimizin ötesine geçmiştir. Daha fuarın ilk dakikalarında sipariş almaya başlamamız, sektörün doğru ürün, doğru tasarım ve doğru konumlandırma ile hâlâ güçlü bir talep üretebildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Geçmiş yıllarda fuar rekabeti daha çok stant tasarımı ve fiziksel görsellik üzerinden şekillenirken, bugün geldiğimiz noktada bu rekabetin ürün geliştirme, tasarım dili ve marka hikâyesi eksenine kaydığını görüyoruz.

Biz de bu doğrultuda; şıklığı, estetiği, ergonomiyi ve kaliteli işçiliği merkeze alan, güncel trendleri yakalayan ürünlerimizle fuarda yer alıyoruz. Artık sürdürülebilir rekabetin, üretim kalitesi ve tasarım kabiliyetinden geçtiğine inanıyoruz. Makro ekonomik perspektiften bakıldığında, küresel talep daralmasına rağmen, doğru pazarlama stratejileri ve yenilikçi ürün gamı ile sektörümüzün hâlâ büyüme potansiyeli taşıdığı açıktır. İZFURNEX 2026, bu anlamda sektörün dayanıklılığını ve adaptasyon kabiliyetini gösteren önemli bir gösterge niteliğindedir. Üyelerimizle birlikte fuarda yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Katılımcı firmaların ürünlerinde gözlemlediğimiz özen ve kalite, sektörümüzün dönüşüm sürecine güçlü bir şekilde yanıt verdiğini göstermektedir.”