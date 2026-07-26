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CHP TBMM Grubu toplantısına toplam 39 milletvekili katılım sağladı. Yurt dışında yer alan bazı milletvekillerinin mazeret bildirerek toplantıya katılım sağlamadığı ifade edildi. Böylece seçimler, toplantıya katılan milletvekillerinin oylarıyla noktalandı.

İkinci turda ise Faik Öztrak 21 oy alarak CHP Grup Başkanı seçildi. Gürsel Erol ise çekildi.

CHP Grup Başkanlığı için Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kozlarını paylaştı.

Yapılan seçim sonucunda İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Rahmi Aşkın Türeli, CHP Grup Başkan Vekilliği görevine gelen isimler olarak dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu'nun yeni yönetimi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda yapılan seçimle belli oldu. Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya milletvekilleri katılım sağlarken, grup yönetiminde görev alacak isimler oylama sonucunda kesinleşti.

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