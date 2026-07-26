Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu'nun yeni yönetimi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda yapılan seçimle belli oldu. Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya milletvekilleri katılım sağlarken, grup yönetiminde görev alacak isimler oylama sonucunda kesinleşti.
Yapılan seçim sonucunda İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Rahmi Aşkın Türeli, CHP Grup Başkan Vekilliği görevine gelen isimler olarak dikkat çekti.
Faik Öztrak seçildi!
CHP Grup Başkanlığı için Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kozlarını paylaştı.
İlk tur oylaması sonucunda Gürsel Erol 19 oy alırken, Faik Öztrak 18 oyda kaldı. Adaylardan hiçbirinin gerekli çoğunluğu elde edememesi sebebiyle seçim ikinci tura kaldı.
İkinci turda ise Faik Öztrak 21 oy alarak CHP Grup Başkanı seçildi. Gürsel Erol ise çekildi.
39 milletvekili katıldı!
CHP TBMM Grubu toplantısına toplam 39 milletvekili katılım sağladı. Yurt dışında yer alan bazı milletvekillerinin mazeret bildirerek toplantıya katılım sağlamadığı ifade edildi. Böylece seçimler, toplantıya katılan milletvekillerinin oylarıyla noktalandı.