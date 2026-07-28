Son Mühür- YENİ Parti'nin kuruluşu ile birlikte gözler özellikle CHP'nin kalesi İzmir'e çevrilmişti. İlçe örgülerini kararlarını tek tek açıklamaya başlamışken Menderes'ten de açıklama geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Av. Mehmet Emin Işık, partisinden istifa ederek Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti’ye katıldı. Işık’ın 10 belediye meclis üyesiyle birlikte hareket etmesi ve ilçe örgütünün de firesiz şekilde yeni partiye geçmesiyle Menderes siyasetinde yeni bir dönem başladı.

"Ben bu partiyi bir inanç için sevdim"

İstifa sonrası yeni ilçe binasına yerleşen partililer, Menderes Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında bir araya geldi. Mehmet Emin Işık, konuşmasının en zor konuşmalarından biri olduğunu kaydederek;

“Cumhuriyet Halk Partisi; bu ülkenin kurucu partisidir. Kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanetidir. Ben bu partiyi bir makam için değil, bir inanç için sevdim. Ama bazen insan, en çok sevdiği değerlere sahip çıkabilmek için en çok sevdiği yerden ayrılmak zorunda kalır" dedi.

"Yolumuz dün olduğu gibi bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur"

Cumhuriyet'ten ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Işık sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz bugün bir tabelayı değil, bir mirası konuşuyoruz. O miras binalarda ya da isimlerde değil; Cumhuriyet’e inanan insanların vicdanında yaşamaya devam eder.Bu sadece yeni bir başlangıç değil; Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında halkın umudunu yeniden iktidara taşıyacak bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün öncülerinden biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Bu sadece yeni bir başlangıç değil; Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında halkın umudunu yeniden iktidara taşıyacak bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün öncülerinden biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yolumuz dün olduğu gibi bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Bu yol aynı zamanda iktidar yoludur."