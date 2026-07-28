Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, bu yıl Eylül ayında ikincisini düzenleyeceği Reçel Festivali öncesinde hazırlıkları hızlandırdı. Festivalde tezgah açacak kadın üreticilerin gıda güvenliği standartlarına uygun üretim yapabilmesi için Yakaköy'de kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Gıda Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen çalışmada, üreticilere gıda hijyeni ve doğru üretim teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Teorik bilgi değil, doğrudan saha uygulaması

Eğitimi veren Gıda Mühendisi Cansu Öz Kelek, reçel yapımında dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını ve tüketici sağlığını korumaya yönelik temel adımları anlattı. Üretim sürecinde karşılaşılabilecek olası risklerin ele alındığı programda kadınlar, merak ettikleri soruları doğrudan uzmana iletti. Eğitim yalnızca bilgilendirmeyle sınırlı kalmadı.

Temizlik setinden şekerine kadar destek veriliyor

Programın ardından festivalde satış yapacak üreticilere hijyen paketleri teslim edildi. Dağıtılan setlerde önlük, bone, maske ve eldivenin yanı sıra sabun, kolonya, deterjan ve temizlik bezleri yer aldı.

Ayrıca belediye, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla festivalde kullanılacak kavanoz ve şeker ihtiyacını da karşıladı.

"Kaliteli üretim bilgiyle başlar"

Çalışmayı değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonun bir eğlence etkinliğinden öte kadın emeğini destekleyen bir model olduğunun altını çizdi. Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel üreticilerimizin emeklerini en sağlıklı ve en güvenli şekilde vatandaşlarımızla buluşturmasını önemsiyoruz. Kaliteli üretimin temelinde bilgi ve hijyen vardır. Bu nedenle festival hazırlıklarını sadece organizasyon boyutuyla değil, eğitim ve üretim desteğiyle de sürdürüyoruz. Yakaköy Reçel Festivali'nin hem üreticilerimiz hem de Bornova için örnek bir dayanışma ve kalkınma modeli olmasını hedefliyoruz."

Belediye ekipleri, festival gününe kadar üreticilerle temas halinde olmayı ve gıda güvenliği denetimlerini sürdürmeyi planlıyor.

