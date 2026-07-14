Son Mühür / Atakan Başpehlivan – İzmir Valiliği tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hayata geçirilen "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi", ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan zengin içeriklerle oluşturulan merkez, 15 Temmuz'un toplumsal hafızasını canlı tutmayı, millî irade ruhunu gelecek nesillere aktarmayı ve demokrasi bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve milletimizin o gece ortaya koyduğu demokrasi mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan merkez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca tasarlanan görsel, dijital ve etkileşimli içerikleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Yoğun ilgi görüyor

İzmir'in yanı sıra çevre illerden de ziyaretçilerin ilgi gösterdiği merkezde; fotoğraf sergileri, video gösterimleri, dijital anlatımlar, sanal gerçeklik (VR) uygulamaları ve etkileşimli deneyim alanları aracılığıyla 15 Temmuz gecesinde yaşananlar kronolojik bir akış içerisinde aktarılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı içerikler öne çıkıyor

Merkezde yer alan Hafıza Alanı, İrade Alanı ve Şehitler Köşesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan özgün içeriklerle ziyaretçilere sunuluyor. Dijital gösterimler, video anlatımları ve etkileşimli uygulamalar sayesinde ziyaretçiler, FETÖ'nün hain darbe girişiminin neden olduğu yıkımı, milletimizin demokrasi ve millî irade uğruna verdiği mücadeleyi ve 15 Temmuz'un tarihsel önemini çok boyutlu bir anlatımla deneyimleme fırsatı buluyor.

"İrade Bizim, Zafer Bizim"

"İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan merkez, yalnızca 15 Temmuz'u anmakla kalmıyor; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının millî hafızayı güçlendirmeye yönelik yürüttüğü çalışmaların önemli bir örneğini de oluşturuyor.