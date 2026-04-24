Son Mühür/ Merve Turan- Menderes Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi’nde bir futbol turnuvası organize etti.

Sahaya çıkanlar 2017, 2018 ve 2019 doğumlu miniklerdi. İki sahada birden maçlar aynı anda başlayınca kompleksteki coşku da bir anda katlandı. Çocukların peşinden gelen ailelerin o heyecanlı hallleri ve tribünden yükselen tezahüratları ise turnuvanın en canlı tarafı oldu.

Sadece futbol değil tam bir şenlik havası esti

Etkinlikte sadece maçlar yoktu; kenarda çocuklar için yüz boyama ve resim masaları kurulmuştu. Bedava dağıtılan mısır ve pamuk şekerler ise günün favoridsi oldu.

Turnuvanın açılışını yapan isim, bizzat 1957 Menderes Spor ile Galatasaray Futbol Okulu arasındaki maçta başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı İlkay Çiçek’ti. Şampiyonluk kupasını Mesev Gençlik ve Spor Kulübü müzesine götürürken, Altıner Spor ikinci,Galatasaray Futbol Okulu da üçüncü oldu.

Skordan değil dostluk kazandı

Başkan İlkay Çiçek maçlar daha başlamadan tüm futbolculara tekmelik dağıtıp başarı dileyerek bir jest yaptı. Asıl dikkat çeken ise kupa töreniydi centilmenlik bozulmasın diye katılan her takıma şampiyonluk kupası ve madalya verildi.

Turnuva sonrası konuşan Başkan Çiçek Menderes’in minik takımlarının sergilediği bu performanstan çok memnun kaldıklarını belirtti.

"Geriye muhteşem bir futbol şöleni kaldı vatandaşın bu kadar ilgi göstermesi bizi gerçekten mutlu etti" diyen Çiçek sahada emek veren tüm çocukları ve onlara destek olan aileleri tek tek kutladı. Skorun bir önemi olmadığını her çocuğun kendi gözlerinde birer şampiyon olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

