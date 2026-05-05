Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesi, Gümüldür'de iki gün sürecek yepyeni bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gümüldür’deki Sunal Tülbentçi Parkı’nda gerçekleşecek olan etkinlik, tamamen ücretsiz ve halka açık. Zaten parkın içindeki tesis, engelli bireylerin kullanımına uygunluğuyla "kırmızı bayraklı" statüdeydi. Yani etkinliğin düzenleneceği alan, bu yönüyle oldukça doğru bir seçim.

Bu hafta sonu Menderes'te dopdolu geçecek

8 Mayıs Cuma günü sabah saat 10:00 sularında başlayacak olan programın içeriğinde yok yok. Söyleşilerden şiir dinletilerine, zumba seanslarından konserlere ve dans gösterilerine kadar birçok aktivite vatandaşları bekliyor. Etkinliklerin yoğunluğu arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da yer alacak ve bir söyleşiyle Mendereslilerle buluşacak.

Başkan Çiçek’ten katılım çağrısı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçede kültür sanat alanında esen yeni rüzgardan bahsederken oldukça heyecanlı. Festivalin, vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için güzel bir fırsat olduğunu belirten Başkan Çiçek, duygu ve düşüncelerini şu cümlelerle dile getird;

“Menderes’imizde göreve geldiğimizden beri kültür sanat alanında yepyeni bir dönem başladı. Yine bir festival ile vatandaşlarımıza keyifli vakit geçirme imkanı vereceğiz. Engelli vatandaşlarımızla birlikte muhteşem bir konser bizleri bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”

