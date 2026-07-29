Son Mühür - Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 13.01'de meydana gelen depremin merkez üssünün, İzmir'in Menderes ilçesine yaklaşık 17,43 kilometre uzaklıktaki Kuşadası Körfezi olduğu açıklandı. AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 9,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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AFAD'ın paylaştığı deprem verileri
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.43 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2026-07-29
Saat:13:01:42 TSİ
Enlem:37.88483 N
Boylam:26.99717 E
Derinlik:9.5 km
Kaynak: Haber Merkezi