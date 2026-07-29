Sofyan Amrabat Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sofyan Amrabat hangi takıma gidiyor?

İzmir'de dikkat çeken ayrışma: Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer ve Cemil Tugay üç farklı yolu seçti

"Yeni Parti" ismi mahkemelik oluyor! Resmi hesaptan duyuruldu

İzmir'de Boşnak kültürünü yaşayan köy: Doğası ve lezzetleriyle şaşırtıyor

Otomatik vites kullanan milyonlarca sürücü L modunun bu özelliğini ilk kez öğreniyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdal Beşikçioğlu CHP'den istifa etti mi, Yeni Parti'ye geçecek mi?

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? 4A, 4B, 4C maaş farkları ne zaman yatacak?

İzmir'de kaçak alkol operasyonu! Bidonlar dolusu sahte içki ve damıtma düzeneği ele geçirildi

Son Mühür - Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 13.01'de meydana gelen depremin merkez üssünün, İzmir'in Menderes ilçesine yaklaşık 17,43 kilometre uzaklıktaki Kuşadası Körfezi olduğu açıklandı. AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 9,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.