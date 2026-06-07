Son Mühür/ Beste Temel- Menderes’te sınav maratonuna hazırlanan öğrenciler için kritik destek kapısı açıldı. LGS ve YKS öncesi stres ve panikle boğuşan adayları yalnız bırakmak istemeyen Menderes Belediyesi, kapılarını tamamen ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti için açtı. Sınav salonuna giden yolda gençlerin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi amaçlayan bu proje, tamamen uzman psikologlar eşliğinde yürütülecek. Destek eli uzandı.

"Sen yeter ki hedefe yürü, biz yanındayız"

Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in “Sen yeter ki hedefe yürü, biz yanındayız” sloganıyla duyurduğu kampanya, gençlerin sınav sürecinde en çok zorlandığı virajları hedef alıyor. Sadece sınav günü stresi değil, süreç içindeki birçok sorun masaya yatırılacak. Psikologlar; sınav kaygısı yönetimi, hedef belirleme, zamanı doğru kullanma ve planlama gibi stratejik alanlarda gençlere rehberlik edecek. Özgüven eksikliği yaşayan, motivasyonunu kaybeden her aday bu masaya oturabilecek. Seanslar, gençlerin kendilerini rahat hissetmesi adına tamamen gizlilik esasıyla ve yüz yüze gerçekleştirilecek.

"Sen yeter ki hedefe yürü, biz yanındayız"



Belediye, bu kritik hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler ve veliler için başvuru rotasını da netleştirdi. Adaylar, Barbaros Mahallesi, 369 Sokak, Numara 15 adresinde bulunan Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi’ne şahsen giderek kayıt oluşturabiliyor. Kuruma gitmeden önce detaylı bilgi almak isteyenler ise (0232) 503 04 85 numaralı telefonu arayıp 1717 dahili hattını bağlatarak randevu ve süreç hakkında merak ettiklerini sorabilecek. Telefonlar açık.

"Gençler bu kaygıların altında ezilmesin"

Öğrencilerin sınav psikolojisini yönetmesinin en az ders çalışmak kadar önemli olduğunu belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, gençlerin bu zorlu süreçte kendilerini yalnız hissetmemelerini istedi. Çiçek, projeye dair inancını şu sözlerle özetledi:

"Sınava girecek öğrencilerimiz bu zorlu dönemi tek başına atlatmak zorunda değil. Bizim destek elimiz daima onlara doğru uzanıyor. Hiçbir zaman bu gibi kaygıların altında ezilmesinler. Öğrencilerimizin sınava en iyi psikolojik şartlarda hazır olması için buradayız. Daha güçlü yarınlar için bu büyük adımı birlikte atacağız. Gençlerimize güveniyoruz, onlar en iyisini başarır."