Olay ilk olarak 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in sevilen tatil yerlerinden olan Alaçatı'da meydana gelmişti. Can Polat'ın hayatını kaybetmişti saldırının ardından emniyet birimleri, olayın yalnızca yerel bir mesele olmadığını tespit etmişti.

İstanbul'daki organize suç yapılarıyla bağlantılar ortaya çıkınca, Çeşme'deki dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

Operasyonla 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti'nin Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, cinayeti çözmek için organize bir çalışma yürüttü.

İlk olarak İzmir'de yapılan baskında, saldırıyı gerçekleştiren ve öncesinde keşif yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, olayda kullandıkları otomatik tabanca ile beraber ele geçirilmişti.

Polis, araştırmayı büyüterek İstanbul'da bir operasyon daha yaptı. Bu operasyonda, İzmir'deki şüphelilere destek verdiği ve cinayette kullanılan silahı sağladığı öne sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 4 şüphelinin işlemleri bitmiş oldu.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki sorguları biten 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Operasyon anına ise polis ekiplerinin saldırganları nasıl yakaladığı anbean kameralara yansıdı.