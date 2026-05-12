İzmir Buca’da emniyet güçlerinin takibinin ardından uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. Sokak aralarından ormanlık alanlara giden operasyonda binlerce uyuşturucu hap bulunurken, yakalanan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Buca sokaklarında baskın

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretini önlemek adına gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında Zafer Mahallesi’ni takibe aldı.

Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda; E.Z., A.G., A.O., M.A., S.K. ve Ö.Y. isimli 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

53 bin 295 adet uyuşturucu hap bulundu

Emniyetteki sorgu sürecinde şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, operasyonu büyüterek ormanlık alanda arama yapmaya başladı.

Ağaçlık bölgede detaylıca yapılan çalışmalarda, satışa hazır halde gizlenmiş tam 53 bin 295 adet sentetik ecza hap bulundu.

Aramalarda aynı zamanda 13 gram esrar ve uyuşturucu tartımında kullanılan hassas teraziye de el konuldu.

10 yıl hapis cezası ile aranıyormuş

Gözaltına alınan isimlerle ilgili gerçekleştirilen GBT aramasında yakalanan şahıslardan S.K.’nin, daha önceden "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasının olduğu ve uzun süredir arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen maddelerin imha edileceği öğrenildi.