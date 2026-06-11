Türkiye genelinde milyonlarca çiftçinin gözü kulağı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek ödeme haberine çevrildi. Tarımsal üretimin en büyük gider kalemlerini oluşturan yakıt ve gübre masrafları için verilecek devlet desteği, üreticinin rahat bir nefes almasını sağlayacak. İstanbul'da düzenlenen önemli bir tarım zirvesinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destek ödemeleriyle ilgili çiftçilere umut veren yeni gelişmeler paylaştı. Bakanın açıklamalarının ardından "mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak" ve "çiftçi destek ödemeleri hesaplara geçti mi" aramaları hız kazandı. İşte konuya dair en güncel gelişmeler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2026?

Şu an için mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı netlik kazanmadı. Ancak sürecin kısa bir zamanda tamamlanması ve ilgili Bakanlık tarafından kesin ödeme takviminin kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Çiftçiler, paraların yatacağı günü öğrenmek için resmi makamlardan gelecek o açıklamaya kilitlenmiş durumda.

DEKAR BAŞINA DESTEK TUTARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul Finans Merkezi'ndeki "Sürdürülebilir Tarım Zirvesi"nde konuşan Bakan Yumaklı, destek miktarlarıyla ilgili çok önemli bir müjde verdi. Mevcut planda dekar başına 310 lira olarak belirlenen birim destek tutarının yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Bölgedeki küresel krizler ve çatışmalar nedeniyle enerji ile gübre maliyetlerinde yaşanan artışın farkında olduklarını söyleyen Yumaklı, bu zorlu şartları göz önüne alarak 2026 yılı destek fiyatlarında üretici lehine bir güncelleme yapacaklarını açıkladı.

TMO ÜRÜN BEDELİ ÖDEMELERİ KAÇ GÜNDE YAPILACAK?

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarında sadece mazot ve gübre değil, ürün alım bedellerine dair de yeni hedefler yer aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürün teslim eden çiftçilerin paralarını ne zaman alacağı konusu da netliğe kavuştu. Alınan yeni kararlara göre, TMO ürünü teslim aldığı andan itibaren ödeme sürecini hızlandıracak ve ürün bedelleri ortalama 21 günlük bir süre içinde çiftçinin hesabına aktarılacak.

E-DEVLET ÇİFTÇİ DESTEK SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Bakanlık tarafından ödeme takviminin resmen başlatılmasıyla birlikte sorgulama işlemleri de e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Sisteme kayıtlı olan üreticiler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle portala giriş yaparak paranın hesaplarına yatıp yatmadığını kolayca kontrol edebilecek.